Bayraklı'da Ücretsiz Eğitim Desteği İçin Başvurular Başladı

(İZMİR) - Bayraklı Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi, 2026-2027 eğitim-öğretim dönemi için yeni öğrencilerini kabul etmeye hazırlanıyor. Ücretsiz eğitim desteği sunulan merkezde eğitim alacak öğrenciler, kabul sınavıyla belirlenecek.

Bayraklı Belediyesi tarafından eğitimde fırsat eşitliğini desteklemek amacıyla sürdürülen çalışmalar kapsamında faaliyet gösteren Sosyal Etkinlik Merkezi, yeni dönemde de yüzlerce öğrenciye ücretsiz sınav hazırlık desteği sağlayacak. Merkez, 19 sınıfla toplam bin 200 öğrenciye hizmet verecek. Öğrenciler merkezde, akademik eğitim desteğinin yanı sıra planlı çalışma ve sınav hazırlık süreçlerinde de destek alma imkanı bulacak.

Merkezde eğitim görmek isteyen 7., 8. 11. ve 12. sınıf öğrenciler 12 Mayıs Pazartesi gününe kadar başvurabilecek. Başvuruların ardından gerçekleştirilecek kabul sınavı ise 16 ve 17 Mayıs'ta yapılacak. Başvuru ve sınav süreciyle ilgili detaylı bilgiye 0232 935 03 35 numaralı telefondan ulaşılabilecek.

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, eğitim alanındaki desteklerin sosyal belediyecilik anlayışının önemli bir parçası olduğunu belirterek, "Öğrencilerimizin hayallerine ulaşabilmeleri için eğitimde fırsat eşitliğini çok önemsiyoruz. Sosyal Etkinlik Merkezimizde çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitim yolculuğuna destek oluyoruz. Ücretsiz eğitim desteğimizle ailelerimizin yükünü bir nebze olsun hafifletmeyi, öğrencilerimizin ise hedeflerine daha güçlü hazırlanmasını amaçlıyoruz. Tüm öğrencilerimize şimdiden başarılar diliyorum" diye konuştu.