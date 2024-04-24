Bayraklı Belediyesi 23 Nisan Şenliklerine Binlerce Çocuk Katıldı

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(İZMİR) - Bayraklı Belediyesi tarafından düzenlenen 23 Nisan şenliklerine binlerce çocuk katıldı. Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Seçim döneminde milli bayramlarımızı büyük coşkuyla kutlayacağımızı söylemiştik. Bugün bu onuru hep birlikte yaşadık. Yolumuz Atatürk'ün yolu, reçetemiz ise onun sözleri ve icraatlarıdır. Tüm çocuklarımızın günü kutlu olsun" dedi.

Bayraklı'da dün sabah erken saatlerde başlayan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinlikleri, öğleden sonra sahildeki şenlikle taçlandı.

Uçurtma şenliği ile başlayan etkinlikler kapsamında; halk oyunları gösterisi, piyano performansı, dans gösterileri sunuldu, Rengarenk Çocuk Şarkıları Konseri'nde solist Yasemin Yüce, seslendirdiği şarkılarla çocuklara keyifli anlar yaşattı.

Yüz boyama aktivitesi ile renklenen şenlikte, karate, kickboks, tekvando, bale, cimnastik, güreş, dans ve corn hole gibi spor aktivitelerinin yanı sıra survivor, halat çekme, basketbol, penaltı atışları ve çuval yarışları gibi eğlenceli etkinlikler düzenlendi. Gün boyunca çocuklara pamuk şeker ve patlamış mısır ikram edildi. Maskotlar, resim, satranç, astronomi ve zeka oyunlarıyla da 23 Nisan Şenliği büyük bir coşkuya dönüştü.

Etkinliklere katılarak çocukları yalnız bırakmayan Başkan Önal, şunları söyledi:

"Yolumuz Atatürk'ün yolu, reçetemiz ise onun sözleri ve icraatlarıdır. Bizler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden yürüyerek her şeyden çok çocuklarımıza sahip çıkıyoruz. Onların hayallerinin gerçek olduğu bir ülke için canla başla çalışıyoruz. Biz çocuklarımıza aydınlık, güzel, mutlu ve huzurlu yaşayacakları bir ülke emanet etmeye gayret edeceğiz. Onlardan da sonraki kuşaklara aynı şekilde güzel bir memleket bırakmalarını bekleyeceğiz… Seçim döneminde milli bayramları büyük coşkuyla kutlayacağımızı ifade etmiştik. Bu kalabalığı gördükten sonra verdiğimiz sözün ne kadar da önemli olduğunu bir kez daha anladık. Bu onuru bize yaşattığınız için hepinize teşekkür ederim. En güzel Bayramları Bayraklı'da hep birlikte kutlamaya devam edeceğiz."