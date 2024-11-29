Bayraklı Belediyesi'nde Grev Sona Erdi

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Bayraklı Belediyesi'nde sendika üyesi 1400 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesinde anlaşma sağlandı, grev sona erdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Genel İş Sendikası ile yapılan görüşmelerde anlaşmaya varıldığı, en düşük işçi maaşının 43 bin 86 lira olduğu kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, çalışanlara iyi ücretler vermek istediklerini ancak diğer hizmet ve yatırımları da gözeterek mali bir dengenin kurulmasının gerekli olduğunu ifade etti.

Grev nedeniyle birçok hizmetin durma noktasına geldiğini aktaran Önal, şunları kaydetti:

"Özellikle üç gündür toplanamayan çöplerin, Bayraklı'mızdaki vatandaşlarımızı daha fazla zora düşürmemesi ve halk sağlığını etkilememesi için bütçemizin üzerinde olan ve ödeme güçlüğü çekeceğimiz önerileri kabul etmek durumunda kaldık. Grev nedeniyle yaşanan hizmet aksamasından dolayı tüm Bayraklı halkından özür diliyorum. Maalesef nedeni olmadığımız bu durumun sonuçlarını hep birlikte yaşamak zorunda kaldık. Ancak artık bunlar geride kaldı ve şimdi Bayraklımıza en iyi hizmeti verme zamanı."

Bayraklı Belediyesinde Genel İş Sendikası ile toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine, sendika üyesi 1400 işçi, 26 Kasım'da grev başlatmıştı.