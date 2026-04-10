Bayraklı'nın Geleceği İçin Secap Çalıştayı Düzenlendi

(İZMİR) - Bayraklı Belediyesi, kentin sürdürülebilir geleceğini şekillendirmek amacıyla Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP) kapsamında önemli bir çalıştaya ev sahipliği yaptı. Hasan Tahsin Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda, Bayraklı'nın iklim değişikliğiyle mücadele sürecine yön verecek yol haritası ele alındı.

Çalıştayda; sera gazı emisyonlarının azaltılması, iklim değişikliğine uyum ve enerji verimliliğinin artırılması başlıklarında yürütülecek çalışmalar değerlendirildi. Bayraklı'nın mevcut enerji kullanımı ve iklim risklerinin analiz edildiği toplantıda, önümüzdeki döneme ilişkin somut hedefler ve uygulanabilir eylem adımları masaya yatırıldı.

Kamu kurumlarının temsilcileri, akademisyenler, ilçe belediyeleri temsilcileri, meclis üyeleri ve muhtarların katılımıyla gerçekleşen çalıştayda, planın etkin şekilde uygulanabilmesi için izleme ve değerlendirme süreçlerinin de önemine dikkat çekildi. İlçenin iklim değişikliğine karşı kırılgan noktaları ve olası risk senaryoları da kapsamlı şekilde ele alındı.

SECAP'ın yalnızca bir plan değil, Bayraklı'nın geleceğine yön veren kapsamlı bir yol haritası olduğuna vurgu yapılan çalıştayda, geliştirilecek projelerin ulusal ve uluslararası finansman kaynaklarına erişim açısından önemli fırsatlar sunacağı belirtildi. Ayrıca sürecin başarısı için kamu, özel sektör, sivil toplum ve vatandaşların ortak hareket etmesinin gerekliliği ifade edildi.

Başkan Önal: "Geleceği bugünden planlıyoruz"

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, iklim değişikliğiyle mücadelenin artık bir tercih değil zorunluluk olduğunu belirterek, "Bayraklı Belediyesi olarak sadece bugünü değil, yarını da düşünen bir anlayışla hareket ediyoruz. SECAP çalışmalarıyla kentimizin enerji kullanımını daha verimli hale getirmeyi, sera gazı emisyonlarını azaltmayı ve Bayraklı'yı iklim değişikliğine karşı daha dirençli bir kent haline getirmeyi hedefliyoruz" dedi.

SECAP'ın somut adımlar içeren bir yol haritası olduğunu vurgulayan Önal, "Bu süreç; ne yapacağımızı, nasıl ilerleyeceğimizi ve hangi hedeflere ulaşacağımızı net şekilde ortaya koyuyor. Aynı zamanda düzenli olarak takip edeceğimiz ve her aşamasını ölçerek adım atacağımız bir plan. Tüm paydaşlarımızla birlikte hareket ederek Bayraklı'nın geleceğini birlikte inşa edeceğiz" diye konuştu.