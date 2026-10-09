Bayraklı Belediyesi operasyonunda Serdar Sandal ve 5 kişi cezaevine gönderildi - Son Dakika
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Bayraklı Belediyesi operasyonunda Serdar Sandal ve 5 kişi cezaevine gönderildi

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İzmir Bayraklı Belediyesi'ne yönelik operasyonda mahkemeye sevk edilen önceki dönem Belediye Başkanı Serdar Sandal ile 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden bazıları adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 4 şüpheli serbest kaldı.

SANDAL VE 5 KİŞİ TUTUKLANDI

İzmir'in Bayraklı Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında mahkemeye sevk edilen önceki dönem Belediye Başkanı Serdar Sandal, Doğu Cem Güneş, Aziz Pazarlıoğlu, Sinan Demirkaya, Ramazan Özgür, Veysel Vafi Darga tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahkemeye sevk edilen E.Ö, M.F.E, N.S, N.D, S.A, S.G, E.P, G.F.K, R.E.E adli kontrol şartıyla, 4 şüpheli ise mahkemeden serbest kaldı. Diğer şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Tolga TAHÇI/İZMİR,

Kaynak: DHA
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