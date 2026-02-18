Bayraklı Belediyesi Ramazan'a Hazır - Son Dakika
Bayraklı Belediyesi Ramazan'a Hazır

18.02.2026 13:43  Güncelleme: 14:52
Bayraklı Belediyesi, Ramazan ayı öncesi iftar sofraları ve geleneksel etkinliklerle ilçe genelinde birlik ve dayanışma atmosferi oluşturmayı hedefliyor. Belediye Başkanı İrfan Önal, bu süreçte vatandaşları gönül sofralarına davet etti.

(İZMİR) - Bayraklı Belediyesi, Ramazan ayı öncesi hazırlıklarını tamamladı. İlçe genelinde kurulacak iftar sofraları ve Ramazan ayına özgü geleneksel etkinliklerle, birlik ve dayanışma atmosferi Bayraklı'nın mahallelerinde yaşatılacak.

Ramazan ayı boyunca ilçenin farklı noktalarında kurulacak gönül sofralarında vatandaşlar bir araya gelecek. Bayraklı Belediyesi tarafından organize edilen programlarda hem iftar ikramları yapılacak hem de Ramazan ayının manevi iklimine uygun etkinlikler düzenlenecek.

Ramazan akşamlarına geleneksel dokunuş

İftar programlarının ardından gerçekleştirilecek etkinliklerde, geleneksel Ramazan kültürünü yaşatan gösteriler Bayraklılılarla buluşacak. Hacivat ve Karagöz gösterileri, orta oyunu ve çeşitli sahne performansları, ailelere keyifli anlar yaşatırken; paylaşma ve birliktelik geleneği mahalle kültüründe yeniden canlanacak.

Kadir Gecesi'ne ikram programı

Kadir Gecesi'nde de Bayraklı Belediyesi vatandaşların yanında olacak. Manevi duyguların yoğunlaştığı bu özel gecede, ilçe genelindeki camilerde vatandaşlara yönelik çeşitli ikram programları düzenlenecek. Belediye ekipleri, cami çıkışlarında vatandaşlara çay ve şerbet ikram ederek Kadir Gecesi'nin bereketini ve huzurunu paylaşacak.

Camiler Ramazan'a hazır

Öte yandan Bayraklı Belediyesi, Ramazan ayı öncesinde ilçe genelindeki camilerde temizlik ve bakım çalışmalarını tamamladı. Halılar, ortak kullanım alanları ve çevre düzenlemeleri titizlikle gerçekleştirilerek ibadet alanları Ramazan ayına hazır hale getirildi.

Başkan Önal: "Ramazan'da aynı sofrada buluşacağız"

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, Ramazan ayının toplumsal birlik açısından taşıdığı öneme dikkati çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Ramazan ayı; paylaşmanın, dayanışmanın ve komşuluğun en güçlü şekilde hissedildiği bir aydır. Bayraklı'da bu bereketi mahallelerimizde hep birlikte yaşamak istiyoruz. Kuracağımız iftar sofralarında hemşehrilerimizle bir araya gelecek, aynı sofrada buluşmanın huzurunu paylaşacağız. Amacımız yalnızca bir iftar organizasyonu yapmak değil; dayanışmayı büyütmek ve Ramazan'ın manevi iklimini birlikte yaşamaktır. Tüm vatandaşlarımızı gönül sofralarımıza davet ediyorum."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, İrfan Önal, Bayraklı, Güncel, İftar, Son Dakika

