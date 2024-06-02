Bayraklı Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi'nde Ücretsiz Eğitim İmkanı

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(İZMİR)- Bayraklı Belediyesi, 2024-2025 eğitim-öğretim yılında Sosyal Etkinlik Merkezi'nde ücretsiz eğitim görecek yeni öğrenciler için kurum kabul sınavı yaptı. LGS ve YKS hazırlık kursları için toplam bin 100 öğrencinin katıldığı sınavda başarılı olanlar, yeni dönemde merkezden ücretsiz eğitim alma hakkı kazanacak. Başkan İrfan Önal, "Çocuklarımızı, gençlerimizi imkanlarımız dahilinde her alanda desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Bayraklı Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi'nde önümüzdeki eğitim öğretim yılı için kurum kabul sınavı düzenlendi. İki aşamalı sınava toplam bin 100 öğrenci katıldı. Yeni sezonda da 7'nci, 8'inci, 11'inci ve 12'nci sınıflara alım yapılacağı belirtildi. Sınavda başarılı olan öğrenciler, ücretsiz LGS ve YKS'ye hazırlık kurslarına katılma hakkı kazanacak. Öğrenciler, konuyla ilgili detaylı bilgiye 0232 935 0 335 numaralı telefon numarasından ulaşabilecek.

"Her zaman destekleyeceğiz"

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Bayraklı'da sosyal etkinlik merkezimiz aracılığıyla çocuklarımızı hayal ettikleri okullarda eğitim alabilmeleri için ücretsiz olarak LGS ve YKS'ye hazırlıyoruz. Onların başarıları bizi mutlu etmeye yetiyor. Tüm öğrencilerimize eğitim hayatında başarılar diliyorum. Her zaman gençlerimizin destekçisi olmaya devam edeceğiz" dedi.