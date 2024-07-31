Bayraklı Belediyesi Sporcuları Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda Başarılı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bayraklı Belediyesi Sporcuları Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda Başarılı

Sivas'ta düzenlenen Minikler Türkiye Tekvando Şampiyonası'na katılan Bayraklı Belediyesi sporcularından Ayşe İrem Kurt, Türkiye üçüncüsü oldu. Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, sporcuları kutlayarak başarılarının devamını diledi.

31.07.2024 13:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) Sivas'ta düzenlenen Minikler Türkiye Tekvando Şampiyonası'na katılan Bayraklı Belediyesi sporcularından Ayşe İrem Kurt, Türkiye üçüncüsü oldu. Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Hepimizi başarılarıyla gururlandıran sporcularımızı kutluyorum, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Sivas Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen Minikler Türkiye Tekvando Şampiyonası'na katılan Bayraklı Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, elde ettikleri başarılarla turnuvanın gözdesi oldu.

76 ilden 4 bin sporcu katıldı

Türkiye'nin 76 ilinden en yetenekli tekvandocuların bir araya geldiği turnuvaya 760 kulüpten 4 binin üzerinde sporcu katıldı. Turnuvada; Ayşe İrem Kurt, 50 kg kızlarda 147 sporcu arasından Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. Ege Kovanlık ise 36 kg erkeklerde 152 sporcunun arasından ilk beşe girerek dikkat çekti. Ayrıca, Kübra Koca ve Buğlem Selçuk, 27 kg ve 40 kg kızlarda 200'ün üzerinde sporcunun yer aldığı kategorilerde ilk 16'ya girerek hem tecrübe kazandı hem de kulüp başarılarına katkı sağladı.

Başarılarıyla gurur duyuyoruz

Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda Bayraklı'yı temsil eden 12 sporcuyu büyük bir gurur ve heyecanla Sivas'a uğurladıktan sonra elde edilen başarılarla da gurur duyduklarını belirten Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Sporcularımız, bir kez daha göğsümüzü kabarttı. Bayraklı Belediyesi Spor Kulübü olarak, sporcularımızın başarılarıyla gurur duyuyoruz. Bu sonuçlar, gelecekte daha büyük başarılara imza atacaklarının da bir göstergesi oluyor. Sporcularımızı ve eğitmenlerini tebrik ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

İrfan Önal, İrem Kurt, Türkiye, Sivas, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bayraklı Belediyesi Sporcuları Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda Başarılı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:09 İsrail ülke genelinde tüm sivil uçuşları durdurdu İsrail ülke genelinde tüm sivil uçuşları durdurdu
11:51 İBB Zabıta Müdürü Alper’den ilk icraat Sembol mekana çıkarma yaptı İBB Zabıta Müdürü Alper'den ilk icraat! Sembol mekana çıkarma yaptı
11:16 Haniye ile en son görüşen kişi olan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İşgalci teröristleri pişman edeceğiz Haniye ile en son görüşen kişi olan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İşgalci teröristleri pişman edeceğiz
10:37 Kapalıçarşı’da 500 kuyumcuya Maliye’den vergi baskını Kapalıçarşı'da 500 kuyumcuya Maliye'den vergi baskını
06:47 Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran’da öldürüldü Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran'da öldürüldü
12:27 Sakatlanarak oyundan çıkmıştı Fenerbahçe’den taraftarları kahreden Fred açıklaması Sakatlanarak oyundan çıkmıştı! Fenerbahçe'den taraftarları kahreden Fred açıklaması
11:55 Ünlü şarkıcı Karsu, Hollandalı sevgilisiyle evlendi Ünlü şarkıcı Karsu, Hollandalı sevgilisiyle evlendi
11:36 Acun Ilıcalı’nın genç aşkı, Adriana Lima’nın kızlarıyla alışverişte Özel hayat sorusundan rahatsız olunca uzaklaştı Acun Ilıcalı'nın genç aşkı, Adriana Lima'nın kızlarıyla alışverişte! Özel hayat sorusundan rahatsız olunca uzaklaştı
11:28 Ayetullah Ali Hamaney: Bu eylemle, Siyonist rejim kendisi için sert bir cezanın zeminini hazırladı Ayetullah Ali Hamaney: Bu eylemle, Siyonist rejim kendisi için sert bir cezanın zeminini hazırladı
11:11 Jose Mourinho için çok konuşulacak ifadeler Avrupa, Fenerbahçe’nin Lugano zaferini konuşuyor Jose Mourinho için çok konuşulacak ifadeler! Avrupa, Fenerbahçe'nin Lugano zaferini konuşuyor
11:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Haniye suikastına yönelik ilk açıklama: Kalleş suikastı şiddetle lanetliyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Haniye suikastına yönelik ilk açıklama: Kalleş suikastı şiddetle lanetliyorum
10:37 Sakın Mourinho duymasın Lille Teknik Direktörü Bruno Genesio’dan Fenerbahçe eşleşmesi için olay sözler Sakın Mourinho duymasın! Lille Teknik Direktörü Bruno Genesio'dan Fenerbahçe eşleşmesi için olay sözler
10:24 Köpek balığı, saldırdığı profesyonel sörfçünün bacağını kopardı Köpek balığı, saldırdığı profesyonel sörfçünün bacağını kopardı
10:14 Hindistan’da eski kocası tarafından ağaca bağlanan kadın, 40 gün sonra bir çoban tarafından kurtarıldı Hindistan'da eski kocası tarafından ağaca bağlanan kadın, 40 gün sonra bir çoban tarafından kurtarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2024 13:31:46. #1.13#
SON DAKİKA: Bayraklı Belediyesi Sporcuları Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda Başarılı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement