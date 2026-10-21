Bayraklı Belediyesi tatbikatında 132 personel ve 9 vatandaş 6 dakikada tahliye edildi

(İZMİR) - Bayraklı Belediyesi, olası yangın ve afetlere karşı hazırlık düzeyini test etmek amacıyla hizmet binasında tatbikat yaptı. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı iş birliğiyle düzenlenen tatbikatta 132 personel ve 9 vatandaş 6 dakika içinde tahliye edildi. Senaryo gereği birinci katta başlayan yangına müdahale edilirken, üçüncü katta mahsur kalan kadın personel merdivenli itfaiye aracıyla kurtarıldı.

Bayraklı Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü ile İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı iş birliğinde gerçekleştirilen tatbikat öncesinde hizmet binasında keşif ve hazırlık çalışmaları yapıldı. Olası yangın ve acil durumlara karşı 26 kişilik tahliye ekibi ile 9 kişilik arama-kurtarma ekibi görevlendirildi. Tatbikat senaryosuna göre belediye hizmet binasının birinci katında yangın çıktı. Yangının fark edilmesinin ardından personel tarafından yangın alarmı devreye sokuldu. Alarmın ardından tahliye ekibi harekete geçerek binadaki personel ve vatandaşların güvenli şekilde dışarı çıkarılmasını sağladı. Tatbikat kapsamında 132 personel ve 9 vatandaş, binanın giriş bölümünde belirlenen toplanma alanına yönlendirildi. Belediye hizmet binasının tahliyesi 6 dakika içinde tamamlandı.

"CAN GÜVENLİĞİ İÇİN HAZIRLIKLARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ"

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, afet ve acil durumlara karşı hazırlıklı olmanın önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Olası afet ve acil durumlara karşı hazırlıklı olmak, can güvenliğini sağlamak açısından büyük önem taşıyor. Belediyemizde gerçekleştirdiğimiz bu tatbikatla personelimizin acil durumlarda nasıl hareket etmesi gerektiğini uygulamalı olarak test ettik. Çalışma, ekiplerimizin koordinasyonunun ve hazırlık sürecinin önemini bir kez daha ortaya koydu. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığımızla iş birliği içinde gerçekleştirdiğimiz bu tatbikat sayesinde olası risklere karşı müdahale ve tahliye süreçlerimizi değerlendirme fırsatı bulduk. Bayraklı'da hem çalışanlarımızın hem de komşularımızın can güvenliğini korumak için hazırlık çalışmalarımızı sürdüreceğiz."