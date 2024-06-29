Bayraklı Belediyesi Yüzme Kurslarına Kayıtlar Başladı - Son Dakika
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Bayraklı Belediyesi Yüzme Kurslarına Kayıtlar Başladı

Bayraklı Belediyesi, bu yıl iki noktada açacağı yüzme kursları için kayıtları almaya başladı. Kurslarda çocuklar hem eğlenceli hem de öğretici bir tatil geçirecek.

29.06.2024 10:23  Güncelleme: 12:12
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(İZMİR)- Bayraklı Belediyesi, "Haydi çocuklar yüzmeye" sloganıyla bu yıl iki noktada açacağı yüzme kursları için kayıtları almaya başladı. Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Bayraklı'da yaşayan tüm çocuklarımız yüzmeyi öğrensin istiyoruz. Yüzme öğrenmek ve kendini bu alanda geliştirmek isteyen tüm çocuklarımızı kurslarımıza bekliyoruz" dedi.

Yaz Spor Okulları ile yüzlerce çocuğa farklı branşlarda eğitim veren Bayraklı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, 5-15 yaş arasındaki çocuklar için yüzme kursu kayıtlarına başladı. "Haydi çocuklar yüzmeye" sloganıyla hareket eden Spor İşleri Müdürlüğü, Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu ve Postacılar İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde kurulan portatif yüzme havuzlarda uzman eğitmenler ve cankurtaranlar eşliğinde eğitim verecek. Kursa katılan çocuklar yaz boyunca hem eğlenceli hem de öğretici bir tatil geçirmenin keyfini yaşayacak.

8 Temmuz'da başlıyor

8 Temmuz'da başlayacak kurslar, 8 Eylül'de sona erecek. Çocuklarını yüzme kursuna kayıt ettirmek isteyen aileler, 8 Temmuz tarihine kadar Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'ndaki havuz için 371 23 00 numaralı telefondan, Postacılar İsmet İnönü Kültür Merkezi'ndeki havuz için ise 477 20 00 numaralı telefondan dahili 2723'ü arayarak işlemlerini yaptırabilecek.

"Tüm çocuklarımızı yüzmeye bekliyoruz"

Başkan İrfan Önal, "Bayraklı'da yüzlerce çocuğumuzu havuzlarımızda ağırlamak, hem eğlenmelerini hem de öğrenmelerini sağlamak istiyoruz. Alanında uzman eğitmenler eşliğinde yüzme kurslarına katılan çocuklarımızın fiziksel ve zihinsel gelişimlerine de katkı sağlamak istiyoruz. Bu kapsamda yüzme öğrenmek isteyen tüm çocuklarımızı kursumuza bekliyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bayraklı Belediyesi Yüzme Kurslarına Kayıtlar Başladı - Son Dakika

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