Bayraklı'da 10 Noktada 20 Şarj Ünitesi

(İZMİR) -

Bayraklı Belediyesi, elektrikli araç kullanıcılarına yönelik önemli bir yatırımı daha hayata geçirdi. İlçenin 10 farklı noktasında kurulan toplam 20 elektrikli araç şarj ünitesi hizmete açıldı. Yeni uygulamayla birlikte elektrikli araç sahiplerinin şarj altyapısına daha kolay erişmesi hedefleniyor.

Bayraklı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü saha çalışmaları sonucunda belirlenen noktalarda kurulumlar tamamlandı. Belediye Hizmet Binası yanı, Mansuroğlu Mahallesi 286/4 Sokak, Çamkıran Pazar Yeri, Değirmen Kafe, Bahadır Gremmeşin Parkı, 100. Yıl Matematik ve Zeka Oyunları Parkı, Manavkuyu Mahallesi Paten Parkı, Baro Bahçe Kafe, Sakarya Caddesi ve İslam Kerimov Caddesi Çamlık Otoparkı'nda hizmete alınan şarj üniteleri vatandaşların kullanımına sunuldu.

Kent içi ulaşımda karbon salımının azaltılmasına katkı sunmayı amaçlayan çalışma kapsamında şarj noktaları; parklar, pazar yerleri, kafeteryalar ve sosyal yaşam alanlarına yakın bölgelerde konumlandırıldı. Böylece vatandaşların araçlarını şarj ederken zamanlarını verimli şekilde değerlendirebilmeleri amaçlandı.

MOBİL UYGULAMA ÜZERİNDEN KULLANILABİLİYOR

İlçenin farklı noktalarında hizmete giren elektrikli araç şarj istasyonları, mobil uygulama üzerinden entegre şekilde çalışıyor. Sürücüler uygulama aracılığıyla şarj işlemlerini başlatabiliyor, araçlarının batarya doluluk durumunu anlık olarak takip edebiliyor.

BAŞKAN ÖNAL: "KENTİMİZİ GELECEĞE HAZIRLIYORUZ"

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, elektrikli araç kullanımının her geçen gün yaygınlaştığını belirterek, "İlçemizin 10 farklı noktasında kurduğumuz 20 şarj ünitesini vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Bayraklı'da elektrikli araç kullanımının arttığını görüyor ve kentimizi bu dönüşüme uygun şekilde hazırlıyoruz. Yeni şarj istasyonlarımızla hem vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştırıyor hem de daha çevreci bir ulaşım anlayışına katkı sunuyoruz. Vatandaşlarımızdan gelecek talepler doğrultusunda şarj istasyonu sayısını artırmayı hedefliyoruz" dedi.