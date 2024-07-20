Bayraklı Belediyesi Muharrem Ayı İçin Aşure Dağıttı - Son Dakika
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Bayraklı Belediyesi Muharrem Ayı İçin Aşure Dağıttı

Bayraklı Belediyesi Muharrem Ayı İçin Aşure Dağıttı

Bayraklı Belediyesi, Muharrem ayı nedeniyle ilçenin dört farklı noktasında 4 bin kişilik aşure dağıttı. Başkan İrfan Önal, aşure dağıtım noktalarını ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi, dualar eşliğinde karılan aşureyi ilçe sakinlerine ikram etti. Önal, “Tutulan oruçlar, edilen dualar ve aşuremizin hak katında kabul olmasını diliyorum” dedi.

20.07.2024 13:18  Güncelleme: 14:43
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(İZMİR)- Bayraklı Belediyesi, Muharrem ayı nedeniyle ilçenin dört farklı noktasında 4 bin kişilik aşure dağıttı. Başkan İrfan Önal, aşure dağıtım noktalarını ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi, dualar eşliğinde karılan aşureyi ilçe sakinlerine ikram etti. Önal, "Tutulan oruçlar, edilen dualar ve aşuremizin hak katında kabul olmasını diliyorum" dedi.

Bayraklı Belediyesi, Muharrem ayı nedeniyle aşure dağıtımı gerçekleştirdi. Sevgi Yolu, Haşim İşcan Caddesi, Değirmen Kafe ve Aşık Mahzuni Şerif Kültür Merkezi ve Cemevi'nde toplam 4 bin kişilik aşure hazırlanarak ikram edildi. Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, dağıtım noktalarını ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu, sohbet edip, dualar eşliğinde aşure kardı ve ilçe sakinlerine ikram etti. Bu kapsamda Aşık Mahzuni Şerif Kültür Merkezi ve Cemevi'nde de aşure ve Kerbela Şehitlerini anma töreni düzenlendi. Başkan Önal'a meclis üyeleri de eşlik etti. Sahnede sanatçılar tarafından seslendirilen deyişlerin ardından Cemevi Dedesi Cafer Kaygusuz'un okuduğu dua eşliğinde aşure karıldı ve dağıtıldı.

"Aydınlıkla karanlığın mücadelesi"

Başkan Önal, "Kerbela'dan bu yana çok yezidler geldi ama çok Hüseyinler de doğdu. Bizim mücadelemiz aydınlıkla karanlığın mücadelesidir. Bugün de zor günler yaşıyoruz ama değerlerine bağlı olanlar, değerlerini savunanlar, aydınlık için mücadele edenler elbet bir gün galip olacaktır. Aydınlık yarınlar çok yakın! Bizim gibi aydınlığı isteyenler her zaman karanlıkla mücadele etmişlerdir ve etmeye de devam edeceğiz. Yaşanılan acıların bir daha yaşanmayacağı, daha aydınlık günlerde yeniden bir arada olmayı temenni ediyorum. Yas-ı Matem oruçlarının, edilen duaların, aşuremizin hak katında kabul olmasını diliyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

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