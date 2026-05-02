Bayraklı'da Hıdırellez Etkinliklerle Kutlanacak
Bayraklı'da Hıdırellez Etkinliklerle Kutlanacak

02.05.2026 15:22  Güncelleme: 16:00
(İZMİR) – Bayraklı Belediyesi, baharın gelişini simgeleyen Hıdırellez'i 5-6 Mayıs tarihlerinde düzenleyeceği etkinliklerle kutlayacak.

100. Yıl Matematik ve Zeka Oyunları Parkı'nda düzenlenecek etkinlikler kapsamında Hıdırellez geleneğinin en önemli simgelerinden biri olan ateş yakma ritüeli katılımcılarla birlikte yaşatılacak.

Kadın emeğinin desteklenmesi amacıyla kurulacak stantlarda Bayraklılı kadınların ürettiği el emeği ürünler sergilenecek ve satışa sunulacak.

Etkinliklerde müzik ve sahne performansları da yer alacak. 5 Mayıs'ta Tepecik Senfoni Orkestrası, 6 Mayıs'ta ise Bayraklı Belediyesi Orkestrası sahne alacak. Ayrıca Roman dans ekipleri, bando gösterileri ve kortej yürüyüşleriyle etkinlik alanında kültürel bir atmosfer oluşturulacak.

İlçede düzenlenecek etkinliklere ilişkin açıklamada bulunan Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, Hıdırellez'in yalnızca bir kutlama değil, aynı zamanda toplumsal birlikteliği güçlendiren önemli bir kültürel değer olduğunu belirtti. Önal, "Yüzyıllardır süregelen bu geleneği Bayraklı'da hep birlikte yaşatmak istiyoruz. Hıdırellez, sadece baharın gelişini değil, umut, dayanışma ve paylaşmayı da simgeliyor. Bu anlayışla hazırladığımız etkinliklerde tüm vatandaşlarımızı bir araya getirmeyi amaçlıyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

15:45
Türkiye Belediyeler Birliği'nde olaylı seçim sonuçlandı! İşte kazanan isim
