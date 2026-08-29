Bayraklı'da Motosiklet Kazası: Genç Kadın Hayatını Kaybetti
İzmir'in Bayraklı ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü 20 yaşındaki Emine Sevil hayatını kaybetti.
İzmir'in Bayraklı ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Emine Sevil (20) idaresindeki motosiklet, Altınyol Caddesi'nde devrildi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yapılan incelemede, Sevil'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Sevil'in cesedi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
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