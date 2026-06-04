Bayraklı Belediyesi'nden 25 Mahallede İlaçlama Çalışması

(İZMİR) - Bayraklı Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, yaz mevsiminin gelmesiyle sivrisinek ve haşere oluşumunun önüne geçmek amacıyla 25 mahalledeki yeşil alanlar, dere kenarları ve çöp konteynerlerinde ilaçlama çalışmalarını hızlandırdı.

Bayraklı Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü koordinasyonunda cadde ve sokaklar, parklar, yeşil alanlar, dere kenarları ve çöp konteynerlerinin bulunduğu bölgelerde düzenli ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriliyor. Vatandaşlardan gelen talepler de değerlendirilerek ihtiyaç duyulan noktalarda çalışmalar yoğunlaştırılıyor.

25 mahallede belirlenen program dahilinde sürdürülen ilaçlama çalışmalarıyla özellikle yaz aylarında artış gösteren sivrisinek ve haşere oluşumunun önüne geçilmesi hedefleniyor. İnsan sağlığına zarar vermeyen ürünlerin kullanıldığı uygulamalarla vatandaşların daha sağlıklı ve huzurlu bir çevrede yaşamaları amaçlanıyor.

"VATANDAŞLARIMIZIN SAĞLIĞI ÖNCELİĞİMİZ"

Belediye Başkanı İrfan Önal, çalışmalara ilişkin, "Vatandaşlarımızın sağlıklı ve huzurlu bir çevrede yaşamaları önceliklerimiz arasında yer alıyor. Ekiplerimiz, belirlenen program doğrultusunda ilçemizin tüm mahallelerinde düzenli olarak ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor" dedi.