Bayraklı'da temel ilkyardım semineri düzenlendi, doğru müdahale anlatıldı - Son Dakika
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Bayraklı'da temel ilkyardım semineri düzenlendi, doğru müdahale anlatıldı

Bayraklı\'da temel ilkyardım semineri düzenlendi, doğru müdahale anlatıldı
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Bayraklı Belediyesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde Osmangazi Hizmet Binası'nda Temel İlkyardım Eğitim Semineri düzenlendi. Seminerde kalp masajı, suni solunum ve solunum yolu tıkanıklığı gibi acil durum müdahaleleri uygulamalı olarak gösterildi.

(İZMİR) - Bayraklı Belediyesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde düzenlenen Temel İlkyardım Eğitim Semineri'nde, acil durumlarda hayat kurtarabilecek doğru müdahale yöntemleri uygulamalı olarak anlatıldı.

Bayraklı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ile İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde, Osmangazi Hizmet Binası'nda "Temel İlkyardım Eğitim Semineri" düzenlendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi İlkyardım Eğitim Merkezi Mesul Müdürü Çağatay Delen tarafından verilen eğitimde, günlük yaşamda karşılaşılabilecek acil durumlarda yapılması gereken doğru müdahaleler anlatıldı.

TEMEL İLKYARDIM UYGULAMALARI ANLATILDI

Teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı çalışmaların da gerçekleştirildiği eğitim seminerinde; hasta ve yaralı değerlendirme, Temel Yaşam Desteği kapsamında kalp masajı ve suni solunum, inme durumunda ilk yardım, sara krizine yaklaşım ve solunum yolu tıkanıklıklarında uygulanması gereken ilk yardım yöntemleri ele alındı.

Katılımcıların uygulamalara doğrudan dahil olduğu eğitim seminerinde, acil durumlarda doğru ve bilinçli müdahalenin önemi vurgulandı. Program kapsamında katılımcıların temel ilkyardım bilgilerini öğrenmeleri ve olası acil durumlarda doğru müdahalede bulunabilecek bilgi ve farkındalığa sahip olmaları amaçlandı.

Eğitim sırasında merak ettikleri soruları uzmanlara yönelten katılımcılar, bazı uygulamalara ilişkin doğru bildikleri yanlışları da öğrenme fırsatı buldu. Katılımcılar, bu tür bilgilendirme seminerlerinin günlük yaşamda karşılaşılabilecek acil durumlara hazırlıklı olmak açısından son derece faydalı olduğunu ifade etti.

"DOĞRU MÜDAHALE HAYAT KURTARABİLİR"

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, ilkyardım bilgisinin günlük yaşamda herkes için önemli olduğunu belirterek, "Acil durumlarda doğru müdahaleyi bilmek, kimi zaman bir insanın hayatını kurtarabilir. Bu nedenle vatandaşlarımızın ve çalışma arkadaşlarımızın ilkyardım konusunda bilinçlenmesini önemsiyoruz. Düzenlediğimiz eğitimlerle temel ilkyardım bilgilerinin uygulamalı olarak öğrenilmesine katkı sağlamayı ve toplumda bu konuda farkındalığı artırmayı hedefliyoruz. Sağlık alanında koruyucu ve bilinçlendirici çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Osmangazi, Belediye, Eğitim, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bayraklı'da temel ilkyardım semineri düzenlendi, doğru müdahale anlatıldı - Son Dakika

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