Bayraklı'da Büyük Zafer'in 102. yıl dönümü coşkuyla kutlandı - Son Dakika
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Bayraklı'da Büyük Zafer'in 102. yıl dönümü coşkuyla kutlandı

Bayraklı Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerle Büyük Zafer'in 102. yıl dönümü coşkuyla kutlandı. Sevgi Yolu'nda açılan Büyük Taarruz fotoğraf sergisi ve Atatürk'ün sevdiği şarkıların dinletisiyle etkinlikler renkli bir atmosferde geçti. Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, zaferin sadece askeri bir zafer olmadığını, aynı zamanda bir milletin yeniden doğuşunun ve özgürlüğe olan inancının sembolü olduğunu belirtti.

30.08.2024 14:21
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(İZMİR) - Büyük Zafer'in 102'nci yıl dönümü Bayraklı'da coşkuyla kutlandı. Sevgi Yolu'nda düzenlenen etkinliklerde, Büyük Taarruz fotoğraf sergisi açıldı, Atatürk'ün sevdiği şarkılar dinleyicilerle buluştu. Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "30 Ağustos, sadece askeri bir zafer değil, aynı zamanda bir milletin yeniden doğuşunun, bir ulusun özgürlüğe ve bağımsızlığa olan inancının da en güçlü sembolüdür" dedi.

Büyük Zafer'in 102'nci yıl dönümü Bayraklı Belediyesi tarafından Sevgi Yolu'nda düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Bu kapsamda, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Büyük Taarruz dönemi fotoğrafları sergilendi. Soğuk heykel çalışması ilçe sakinlerinin beğenisini kazanırken Başkan İrfan Önal da sergiyi ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.

Bayraklı Belediyesi Halk Oyunları ekibinin gösterileri, izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Züleyha Aranacak tarafından seslendirilen Atatürk'ün sevdiği şarkılar, bayramın duygusal atmosferini pekiştirerek katılımcıların beğenisini kazandı. Etkinliklerin finalinde ise sahneye çıkan başarılı sanatçı Buşra Salepçioğlu, ilçe sakinlerine eşsiz müzik ziyafeti sundu.

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "102 yıl önce kazanılan bu büyük zafer, bizlere birlik ve beraberlik içinde olduğumuzda aşamayacağımız hiçbir engelin olmadığını bir kez daha hatırlatıyor. Vatanımız için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnetlerimizi ve şükranlarımızı bir kez daha sunuyoruz. Onların bize bıraktığı bu mirası korumak, yüceltmek ve yarınlara taşımak hepimizin en büyük sorumluluğudur. 30 Ağustos Zafer Bayramımızı en içten dileklerimle kutluyor, birlik ve beraberlik içinde huzur dolu, aydınlık yarınlar diliyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

İrfan Önal, Bayraklı, Kültür, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bayraklı'da Büyük Zafer'in 102. yıl dönümü coşkuyla kutlandı - Son Dakika

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