Bayraklı Rangers, Ege Bölgesi Fibonacci Turnuvası'nda Şampiyon Oldu - Son Dakika
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Bayraklı Rangers, Ege Bölgesi Fibonacci Turnuvası'nda Şampiyon Oldu

Bayraklı Belediyesi'nin 'Bayraklı Rangers' robotik kodlama takımı, Ege Bölgesi Fibonacci Turnuvası'nda Junior Start Up kategorisinde 'En İyi Robot Birinciliği' ödülünü kazanarak şampiyon oldu. Takım, uluslararası turnuvada İzmir'i temsil edecek.

19.02.2025 11:46  Güncelleme: 12:52
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(İZMİR) - Bayraklı Belediyesi'nin robotik kodlama kursiyerlerinden oluşan 'Bayraklı Rangers' takımı, 255 takımın yarıştığı Ege Bölgesi Fibonacci Turnuvası'nda Junior Start Up kategorisinde "En İyi Robot Birinciliği" ödülünü kazanarak şampiyon oldu. Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Gençlere fırsat verilip, imkan tanındıkça neler yapabileceklerini görüyoruz" dedi.

Bayraklı Belediyesi'nin robotik kodlama kursiyerlerinden oluşan 'Bayraklı Rangers' takımı, 255 takımın yarıştığı Ege Bölgesi Fibonacci Turnuvası'nda ödül aldı. Junior Start Up kategorisinde "En İyi Robot Birinciliği" ödülünü kazanarak şampiyon olan Bayraklı Belediyesi, Avrasya Şampiyonası'nda İzmir'i temsil etme hakkı kazandı. Bayraklılı bilim kahramanlarının hedefi, uluslararası turnuvada da derece elde ederek ülkemizi Roma'daki Dünya Şampiyonası'nda temsil etmek.

Hedef, dünya şampiyonası

Bayraklı Belediyesi Matematik Parkı'nda düzenlenen robotik kodlama kursları ve sonrasındaki hazırlık çalışmalarıyla teknik becerilerini pekiştiren Bayraklı Rangers Takımı öğrencileri, Fibonacci ve First Lego League Turnuvalarına en iyi şekilde hazırlandı. Bu süreçte STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) atölyeleri eğitimleriyle gençler, kendilerini geliştirme imkanı buldu. Kursiyerlerden oluşan Bayraklı Rangers takımıyla turnuvalara hazırlanan genç yetenekler, katıldıkları ilk turnuvadan dereceyle döndü. Bayraklı'nın bilim kahramanları, 255 takımın katıldığı Ege Bölgesi Fibonacci Turnuvası'nda Junior Start Up kategorisinde "En İyi Robot Birinciliği" ödülünü kazanarak şampiyon oldu. Bu başarıyla 13 ülkenin katılacağı Avrasya Turnuvası'nda yarışma hakkı kazanan takım, buradan elde edilebilecek dereceyle de Roma'daki Dünya Şampiyonası'nda yarışmayı hedefliyor.

"Hayallerinin peşinden koşan gençlerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz"

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Bayraklılı genç bilim kahramanlarının başarısından dolayı gurur ve mutluluk duyuyoruz. Gençlerimize imkanlar tanındığında daha büyük işleri başarabileceklerini biliyoruz. Bayraklı Belediyesi olarak bilim, eğitim, kültür-sanat ve spor faaliyetlerimizle hayallerinin peşinden koşan gençlerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda bir sonraki turnuvada yarışacak olan gençlerimize ve eğitmenlerine başarılar diliyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bayraklı Rangers, Ege Bölgesi Fibonacci Turnuvası'nda Şampiyon Oldu - Son Dakika

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