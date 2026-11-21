Bayraktar, Irak Devlet Bakanı Ağaoğlu ile Kerkük'teki petrol payını görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Enerji Bakanı Bayraktar, Irak Devlet Bakanı Ağaoğlu ile Kerkük'teki Türkiye Petrolleri payı ve Kalkınma Yolu'nu görüştü. Bayraktar, yeni iş birliği imkanlarının bölgenin kalkınması ve istikrarına katkı sunacağını belirtti.
(ANKARA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak Devlet Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi Başkanı Mehmet Seman Ağaoğlu ile görüşmesinde, Türkiye Petrolleri'nin Kerkük sahalarındaki payı çerçevesinde yeni iş birliği imkanlarını, bölgesel stratejik ortaklıkları ve Kalkınma Yolu Projesi'nin sunduğu fırsatları değerlendirdiklerini bildirdi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak Devlet Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi Başkanı Mehmet Seman Ağaoğlu ile Bakanlıkta bir araya geldi.
Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Bayraktar, Türkiye Petrollerinin Kerkük sahalarındaki payı çerçevesinde hayata geçirilebilecek yeni iş birliği imkanlarını, bölgesel ölçekteki stratejik ortaklıkları ve Kalkınma Yolu Projesi'nin sunduğu fırsatları değerlendirdiklerini belirtti.
Bakan Bayraktar, "Türkiye ve Irak arasındaki güçlü ilişkilerin enerji başta olmak üzere stratejik alanlarda daha da derinleşmesinin, bölgemizin kalkınmasına, refahına ve istikrarına önemli katkılar sunacağına inanıyoruz. Bu doğrultuda, karşılıklı fayda ve kazan-kazan ilkesiyle iş birliklerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı.
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