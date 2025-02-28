Bayraktar Moskova'da Enerji Görüşmesi Yaptı

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(ANKARA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Rusya'nın başkenti Moskova'da Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcısı Aleksander Novak ile görüştü. Görüşmede, bölgesel ve küresel gelişmeler değerlendirilerek iki ülke arasındaki stratejik iş birlikleri ile mevcut projeler ele alındı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Rusya'nın başkenti Moskova'da Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcısı Aleksander Novak ile bir araya geldi. İkili görüşmede, bölgesel ve küresel gelişmeler değerlendirilerek Türkiye ile Rusya arasındaki stratejik enerji iş birlikleri ele alındı. Bayraktar, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Rusya'nın başkenti Moskova'dayız. İlk olarak Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcısı Sayın Aleksander Novak ile bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmemizde, bölgemizdeki ve dünyadaki gelişmeleri değerlendirerek enerjinin küresel dengeler üzerindeki rolünü ele aldık. Özellikle doğal gaz ve nükleer enerji başta olmak üzere Türkiye ile Rusya arasındaki stratejik enerji iş birliklerinin önemine vurgu yaparak mevcut projelerin ilerleyişini ve gelecekteki iş birliği fırsatlarını değerlendirdik."