Bayraktaroğlu Hakkari'de İncelemelerde Bulundu

(ANKARA) - Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, 12 Mart'ta Çukurca Hakkari'deki 2'nci Ordu Komutanlığı Taktik Komuta Yeri'nde, 2'nci Hudut Tugay Komutanlığı'nda ve Pençe Kilit Harekat Alanı'nda bulunan 13'üncü Komando Tugay Komutanlığı Taktik Komuta Yeri'nde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) resmi sosyal medya hesabından bugün yapılan paylaşımda, "Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu; 12 Mart 2025 tarihinde, Çukurca/Hakkari'de konuşlu 2'nci Ordu Komutanlığı Taktik Komuta Yeri'nde, 2'nci Hudut Tugay Komutanlığı'nda ve Pençe Kilit Harekat Alanı'nda bulunan 13'üncü Komando Tugay Komutanlığı Taktik Komuta Yeri'nde inceleme ve denetlemelerde bulundu. Sınır ötesi operasyonlar hakkında bilgi alan Orgeneral Bayraktaroğlu, önümüzdeki dönemde icra edilecek faaliyetler ile emniyet tedbirlerine yönelik talimat vererek bir bekleme mevziinde görevli kahraman mehmetçiklerimiz ve güvenlik korucularımız ile iftar yaptı" ifadelerine yer verildi.