Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hollanda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Onno Eichelsheim'ı Genelkurmay Başkanlığı'nda resmi törenle karşıladı. İki ülkenin milli marşının çaldığı törenin ardından Orgeneral Bayraktaroğlu, Orgeneral Eichelsheim ve beraberindeki heyetle baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.
Son Dakika › Güncel › Bayraktaroğlu, Hollanda Genelkurmay Başkanı ile Görüştü - Son Dakika
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