Bayraktaroğlu, Kazak Genelkurmay Başkanı\'nı Ağırladı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kazakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Mereke Kuchekbayev ile bir araya geldi.

Genelkurmay Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel'in resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Kazakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Mereke Kuchekbayev'i kabul etti. Kabulde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel de yer aldı." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda kabule ilişkin fotoğraflara da yer verildi.