Bayraktaroğlu'ndan Gelibolu'da Denetim

Güncel

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Çanakkale Gelibolu'daki 2'nci Kolordu Komutanlığı ile 18'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Bayraktaroğlu'nun, 2'nci Kolordu Komutanlığı birliklerinin Kazanağzı Atış ve Atışlı Tatbikat Alanı'nda icra ettiği tanksavar atışlarını yerinde denetlediği belirtildi.

Açıklamada, Bayraktaroğlu'nun 18'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı personeline hitap ettiği de aktarıldı.