Bayraktaroğlu'ndan Nijer Genelkurmay Başkanı ile Görüşme
Orgeneral Bayraktaroğlu, Nijerli mevkidaşıyla ikili ilişkiler ve bölgesel konuları görüştü.
(ANKARA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Nijer Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Moussa Salaou Barmou ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, görüşmede ikili ilişkiler ile bölgesel konuların ele alındığı belirtildi.
Kaynak: ANKA
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