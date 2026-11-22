Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Somali'de resmi temaslarda bulundu.

Genelkurmay Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"Somali'deki resmi temaslarına devam eden Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Somali Parlamento Başkanı Sayın Abdulkadir Mohamed Nur Jama, Savunma Bakanı Sayın Ahmed Moallim Fiqi ve Genelkurmay Başkanı Tümgeneral İbrahim Mohamed Mohamud ile görüşmeler gerçekleştirdi."