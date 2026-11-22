Bayraktaroğlu Somali'de Parlamento Başkanı ve Savunma Bakanı'yla görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Somali'deki resmi temasları kapsamında Parlamento Başkanı Nur Jama, Savunma Bakanı Fiqi ve Somali Genelkurmay Başkanı Mohamud ile görüştü. Görüşmeler, Genelkurmay Başkanlığının sosyal medya paylaşımında duyuruldu.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Somali'de resmi temaslarda bulundu.
Genelkurmay Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:
"Somali'deki resmi temaslarına devam eden Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Somali Parlamento Başkanı Sayın Abdulkadir Mohamed Nur Jama, Savunma Bakanı Sayın Ahmed Moallim Fiqi ve Genelkurmay Başkanı Tümgeneral İbrahim Mohamed Mohamud ile görüşmeler gerçekleştirdi."
Kaynak: AA
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