Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, ABD'li mevkidaşı Orgeneral Dan Caine'i Genelkurmay Başkanlığı'nda resmi törenle karşıladı. İki ülkenin milli marşının çaldığı törende Bayraktaroğlu ve Caine, basın mensuplarında poz verdi. Ardından Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu'nun makamına geçen ikili, burada baş başa ve heyetler arası görüşmelere katıldı.
Son Dakika › Güncel › Bayraktaroğlu ve Caine Bir Araya Geldi - Son Dakika
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