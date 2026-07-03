Bayraktaroğlu ve Eichelsheim Ankara'da Buluştu

(ANKARA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Hollanda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Onno Eichelsheim ile bir araya geldi.

TSK'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Hollanda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Onno Eichelsheim'i askeri törenle karşıladı. Törenin ardından ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirildi" ifadelerine yer verildi.