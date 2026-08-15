Bayraktaroğlu ve Grynkewich Görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Alexus G. Grynkewich ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Genelkurmay Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Alexus G. Grynkewich ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alındı." ifadeleri kullanıldı.