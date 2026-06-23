Bayraktaroğlu ve Moğol Bakan Görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Moğolistan Savunma Bakanı Batlut Damba ile bir araya geldi.

Genelkurmay Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Milli Savunma Bakanı Sayın Yaşar Güler'in resmi davetlisi olarak ülkemizde bulunan Moğolistan Savunma Bakanı Sayın Batlut Damba ile Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'nda görüşme gerçekleştirdi." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, ziyarete ilişkin fotoğraflar da yer aldı.