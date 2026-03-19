Bayram Mesajı: Birlik ve Beraberlik Vurgusu - Son Dakika
Bayram Mesajı: Birlik ve Beraberlik Vurgusu

19.03.2026 17:23
Midyat Belediye Başkanı Şahin, Ramazan Bayramı'nda sevgi ve dayanışma mesajı yayımladı.

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin, mesajında, bayramların toplumsal birlik ve beraberliği pekiştiren, sevgi ve dayanışma duygularını güçlendiren özel günler olduğunu belirtti.

Bayramların, insanların kaynaşmasına vesile olan müstesna zaman dilimleri olduğunu vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"Ramazan Bayramı, bu anlamda önemli bir fırsattır. Bayramın milletçe sevgi, saygı ve kardeşliğimizin gelişmesine katkı sağlaması ve İslam dünyasına huzur getirmesi en büyük dileğimizdir. Bu vesile ile tüm Midyatlı hemşehrilerimin Ramazan Bayramı'nı en içten duygularla kutlayarak sevdikleri ile birlikte güzel bir bayram geçirmelerini diliyor, milletimiz ve başta Gazze olmak üzere İslam alemi için huzur ve barış ortamına vesile olmasını niyaz ediyorum. Tüm vatandaşlarımızı sevgiyle ve muhabbetle selamlıyorum."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Mardin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bayram Mesajı: Birlik ve Beraberlik Vurgusu - Son Dakika

SON DAKİKA: Bayram Mesajı: Birlik ve Beraberlik Vurgusu - Son Dakika
