Bayram Mesajları: Barış ve Kardeşlik Vurgusu
Bayram Mesajları: Barış ve Kardeşlik Vurgusu

19.03.2026 16:04
BEUN Rektörü ve GMİS Başkanı, bayramın barış ve kardeşlik getirmesini temenni etti.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özölçer, mesajında, bayramların dargınlıkların unutulduğu, hürmet, şefkat ve muhabbetin gönüllerden gönüllere aktığı müstesna zamanlar olduğunu belirtti.

Milletin kültüründe bayram yalnızca sevinç günü değil, aynı zamanda birlik ve beraberliğin tahkim edildiği, milli ve manevi değerlerin en güçlü şekilde yaşandığı kutlu bir vuslat anı olduğunu belirten Özölçer, şunları kaydetti:

"Cenabıallah'tan mübarek ramazan ayında tutulan oruçların, ihlasla edilen duaların ve huşu içinde yaptığımız ibadetlerin dergah-ı izzette kabul olmasını diliyorum. Bayramın getirdiği bu ulvi atmosferin başta gönül coğrafyamız olmak üzere, dünyanın muhtelif bölgelerinde zulüm ve mağduriyet yaşayan tüm mazlumlar için ferahlık vesilesi olmasını ümit ediyorum. Bilhassa Gazze ve Doğu Türkistan'da yaşanan insanlık dramının son bulmasını, başta İran olmak üzere İslam aleminde süregelen çatışma ve acıların bir an evvel nihayete ermesini temenni ediyorum."

"Bayramın barışa ve kardeşliğe vesile olmasını diliyoruz"

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil de Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Yeşil, yayımladığı mesajında, bayramın kardeşlik ve dayanışma duygularını geliştirmesi, ülkemize ve bölgeye huzur ve barış getirmesini diledi.

Bayramların insanların birlik, beraberlik ve dayanışma duygularının, birbirlerine olan sevgi ve saygılarının perçinlendiği günler olduğunu kaydeden Yeşil, "Ramazan Bayramı'nın barışa ve kardeşliğe vesile olmasını diliyoruz. Üyelerimiz başta olmak üzere tüm madencilerin, emekçilerin, halkımızın ve İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı'nı kutluyoruz. Eşleri, çocukları ve aileleriyle sağlıklı ve huzurlu nice bayramlar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Kültür, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
