Bayram Mesajları: Dayanışma ve Birlik Vurgusu
Bayram Mesajları: Dayanışma ve Birlik Vurgusu

19.03.2026 13:34
CHP'li Tüzün ve Subaşı, Ramazan Bayramı'nda birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları yayımladı.

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ile Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı.

Tüzün, mesajında, dayanışmanın, paylaşmanın ve toplumsal sorumluluğun en güçlü şekilde hissedildiği Ramazan Bayramı'na ulaşmanın hem mutluluğunu hem de sorumluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Bayramların, sevginin, hoşgörünün ve kardeşliğin güçlendiği, dargınlıkların sona erdiği, birlik ve beraberliğin pekiştiği en özel zamanlar olduğunu aktaran Tüzün, şunları kaydetti:

"???????Sosyal devlet anlayışının güçlendirilmesi, vatandaşlarımızın insanca yaşam koşullarına kavuşması ve bayramların herkes için gerçek bir sevinç kaynağı haline gelmesi en temel hedefimiz olmalıdır. Hiçbir çocuğun bayrama buruk girmediği, hiçbir ailenin geçim sıkıntısı nedeniyle umutsuzluğa kapılmadığı bir Türkiye mümkündür ve bu hedef doğrultusunda mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Bayramların özünde yer alan eşitlik, adalet ve kardeşlik değerlerinin, toplumsal barışın ve demokratik bir yaşamın temelini oluşturduğuna inanıyoruz. Hukukun üstünlüğünün egemen olduğu, liyakatin esas alındığı ve herkesin kendini güvende hissettiği bir ülke için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz."

Bilecik Belediye Başkanı Subaşı da bayramın, insanlığa sağlık, huzur, barış ve bereket getirmesi temennisinde bulunarak, şöyle devam etti:

"Birlik, beraberlik ve dayanışma duygularımızın en güçlü şekilde hissedildiği bir Ramazan ayını daha geride bırakırken, Ramazan Bayramı'na ulaşmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlar, kırgınlıkların unutulduğu, gönüllerin birbirine daha çok yaklaştığı, paylaşmanın ve dayanışmanın büyüdüğü özel günlerdir. Bu duygu ve düşüncelerle tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, sevdikleriyle birlikte nice mutlu, sağlıklı ve huzurlu bayramlar geçirmelerini temenni ediyorum."

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bayram Mesajları: Dayanışma ve Birlik Vurgusu - Son Dakika

Pezeşkiyan, İstihbarat Bakanının öldüğünü doğruladı Pezeşkiyan, İstihbarat Bakanının öldüğünü doğruladı
Marco Asensio’ya milli takım müjdesi Marco Asensio'ya milli takım müjdesi
“Neden Türk Milli Takımı’nı seçtin“ sorusuna Kenan’dan olay yanıt "Neden Türk Milli Takımı'nı seçtin?" sorusuna Kenan'dan olay yanıt
6 milyon euroya gelmişti Sergen Yalçın biletini kesti 6 milyon euroya gelmişti! Sergen Yalçın biletini kesti
Kuruyan betonda mahsur kalan ’Paris’, 7 saat sonra özgürlüğüne kavuştu Kuruyan betonda mahsur kalan 'Paris', 7 saat sonra özgürlüğüne kavuştu
Trump’ın NATO ısrarı geçmiyor: İran’da bu konuda adım atın Trump'ın NATO ısrarı geçmiyor: İran'da bu konuda adım atın

14:03
İran’dan ABD ve İsrail’e: Kara saldırısına yüzde yüz hazırız, sizi bu topraklara gömeceğiz
İran'dan ABD ve İsrail'e: Kara saldırısına yüzde yüz hazırız, sizi bu topraklara gömeceğiz
13:49
ABD’den İran’ın hedef tahtasına oturttuğu ülkedeki vatandaşlarına çağrı: Oradan ayrılın
ABD'den İran'ın hedef tahtasına oturttuğu ülkedeki vatandaşlarına çağrı: Oradan ayrılın
13:24
Tülin Şahin’den üzen haber ’’Aynı gerçekle ben de karşılaştım’’ diyerek duyurdu
Tülin Şahin'den üzen haber! ''Aynı gerçekle ben de karşılaştım'' diyerek duyurdu
13:22
Otomotiv devi Türkiye’de kapış kapış satılan modelin üretimini durdurdu
Otomotiv devi Türkiye'de kapış kapış satılan modelin üretimini durdurdu
12:02
İran savaşı yeni safhaya geçiyor Asker yığıyorlar, işte Trump’ın hedefindeki 3 bölge
İran savaşı yeni safhaya geçiyor! Asker yığıyorlar, işte Trump'ın hedefindeki 3 bölge
11:50
12 ülkeden İran’a çağrı Bakan Fidan, metni görünce hemen müdahale etmiş
12 ülkeden İran'a çağrı! Bakan Fidan, metni görünce hemen müdahale etmiş
SON DAKİKA: Bayram Mesajları: Dayanışma ve Birlik Vurgusu - Son Dakika
