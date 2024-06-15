Bayram öncesi yapılan trafik denetimlerinde 467 bin araca işlem yapıldı - Son Dakika
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Bayram öncesi yapılan trafik denetimlerinde 467 bin araca işlem yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatili öncesi gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 2 milyon 675 bin 510 aracın denetlendiğini ve toplam 467 bin 78 araca ve sürücüye işlem yapıldığını açıkladı. Denetimlerde hız ihlali, periyodik muayene eksikliği, emniyet kemeri kullanmama, sürücü belgesiz araç kullanma ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmama gibi durumlar tespit edildi. Bakan Yerlikaya, vatandaşlara trafik kurallarına uymaları ve güvenli bir şekilde seyahat etmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

15.06.2024 09:41
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(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatili öncesi 6-14 Haziran'da 2 milyon 675 bin 510 aracın denetlendiğini, toplam 467 bin 78 araca ve sürücüye işlem yapıldığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, X hesabından, "Hızını düşür, yolun sonu bayram olsun" notuyla Emniyet ve Jandarma Trafik ekiplerince 6-14 Haziran'da gerçekleştirilen denetimlere ilişkin paylaşımda bulundu.

Yerlikaya, ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 296 sürücüye işlem yapıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Hız ihlalinde bulunan 124 bin 184, periyodik muayenesi yaptırılmamış 27 bin 26, emniyet kemeri kullanmayan 17 bin 746, sürücü belgesiz araç kullanan 17 bin 76 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 10 bin 359 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 467 bin 78 araca/sürücüye işlem yapıldı."

Bayram tatilinde yola çıkacak vatandaşlara da uyarılarda bulunan Bakan Yerlikaya, "Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil" ifadesine yer verdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bayram öncesi yapılan trafik denetimlerinde 467 bin araca işlem yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bayram öncesi yapılan trafik denetimlerinde 467 bin araca işlem yapıldı - Son Dakika
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