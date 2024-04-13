Bayram tatili bitti, dönüş yolundaki sürücülere hayati 'yol hipnozu' uyarısı
KONYA - Bayram tatilinin son gününde yola çıkacak sürücülere araç kullanımı sırasında karşılaşılabilecek yol hipnozu tehlikesine dikkat çeken uzmanlar, sağlıklı bir yolculuk için sürücülerin saat başı mola vermeleri ve araç kontrollerinin yapılması gerektiği uyarısında bulundu.
Ramazan Bayramı tatili sona ererken yollardaki araç yoğunluğu da artıyor. Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Federasyonu Başkan Yardımcısı ve İleri Sürüş Uzmanı Ramazan Ceylan, tatil sonrası araçlarıyla yola çıkacak olan vatandaşlara güvenli ve konforlu bir seyahat için uyarılarda bulundu. İleri Sürüş Uzmanı Ramazan Ceylan, yol hipnozundan korunmak için saat başı molanın önemine dikkat çekerek, "Belli süre araç kullandığımız zaman yani mola süresini geçirirsek gözlerde dalma başlıyor. Yani yol hipnozu dediğimiz bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. Böyle durumlarla karşılaşmamak için kesinlikle dinlenme sürelerini daha fazla yapmamız lazım. Yani dalgın bir şekilde araç kullanırsak biz yolun kenarında bulunan bir ağacı yolun ortasına gelmiş gibi görebiliriz ya da yolun ortasında olan bir engeli yolun sağında veya solundaymış gibi görebiliriz. İşte bu göz dalması, yol hipnozu dediğimiz olay meydana gelir. Beyinde bazı değişiklikler yani görüntü şeklinde değişiklikler oluyor. Bu yorgunlukla alakalıdır. Dolayısıyla bizim bu yorgunluğu en aza indirmemiz lazım. Yani eğer ki çok yorgunsak, o gün seyahat etmeyelim. Yoldaysak arabamızı çekelim müsait bir yere orada bir süre dinlenelim hatta gerekiyorsa uyuyalım. Ertesi gün gidelim yani hiçbir zaman için bir kendimizi ve diğer yol kullanıcılarını tehlikeye atmayalım" dedi.
"Öncelikli olarak hız sınırlarına uymamız en önemlisi"
Yolculuk boyunca trafik kurallarının ihmal edilmemesi gerektiğine değinen Ramazan Ceylan, "Bugünlerimizi keder ve hüzne çevirmememiz için trafik kurallarına uymamız gerekiyor. Öncelikli olarak tabii ki hız sınırlarına uymamız en önemlisi. Emniyet kemerimizi takacağız, yolcu ve sürücüler olarak. Bunun yanı sıra aracımızla ilgili yapılması gereken sezonla ilgili bakımlarımızın tam olması gerekiyor. Bu bakımların tam ise yola çıkmamız gerekiyor. Bunun içerisinde ne var dersek, yaz ve kış lastiklerimiz artık kış lastiği takma zorunluluğu bitti bundan sonraki süreçte yaz lastiği takılması gerekiyor. Yaz lastiğimizle seyahat edeceğiz. Soğutma suyumuzun, klimamızın, araçla ilgili olarak cam sileceklerimizin, cam silecek suyumuzun tam olması önemli. Bunların hepsinin tam olduğundan emin olmak gerekiyor. Yola çıktıktan sonra da trafik kurallarına kesinlikle uymalıyız. Hız sınırı, cep telefonuyla oynamamamız ve konuşulmaması ve kesinlikle mola sürelerine dikkat edilmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.
"Telafisi olmayan hatalar yapmamamız gerekiyor"
Ceylan, "Yola çıktınız buradan diyelim ki İstanbul'a gideceksiniz molasız gitmemelisiniz. Neticede birkaç saatte bir, 1 saat olur, 2 saat olur bu aralarda mola vermemiz, kendi vücudumuzu dinlendirmemiz gerekiyor. Telafisi olmayan hatalar yapmamamız gerekiyor. Kurallara uyarak trafik kazalarını en aza indirmemiz gerekiyor" diye konuştu.
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