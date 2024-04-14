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Bayram tatilinde Gaziantep'in tarihi Kaleoğlu Mağarası'na yoğun ilgi

GAZİANTEP - Bayram tatili nedeniyle Gaziantep'e akın eden yerli ve yabancı turistler, kentin tarihi ve turistik cazibe merkezlerinden olan Kaleoğlu Mağarası'na akın etti.

Türkiye'nin tarihi ve turistik kentleri arasında yer alan, gastronomisiyle adından söz ettiren Gaziantep, 9 günlük bayram tatilinde yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. Ülkenin dört bir yanından şehri ziyaret eden vatandaşlar, kentin en eski tarihi yapılarından biri olarak bilinen ve ziyaretçilerine eşsiz bir doğal güzellik sunan Kaleoğlu Mağarası'na da yoğun ilgi gösterdi.

"İnsanlar buraya akın akın geliyorlar"

Özellikle sıcak havalarda serinlemek isteyen vatandaşların tarihi Kaleoğlu Mağarası'nı tercih ettiklerini söyleyen işletmeci Mehmet Kaleoğlu, "İnsanlar buraya akın akın geliyorlar. Mağaranın içerisinde çaylarını, kahvelerini içiyorlar. Havaların ısınmasıyla mağara içerisi çok daha serin, hatta soğuk oluyor. Çok yoğunluk oluyor ve biz bu yoğunluktan çok memnunuz. Gelen vatandaşlar genellikle menengiç kahvesi ve dibek kahvesini tercih ediyor. Arayıp konum isteyenler oluyor. Özellikle çevre illerden gelen vatandaşlarımız burayı çok beğeniyor. Gaziantep kültürünün yaşatılmasından aşırı mutluyuz" dedi.

"Tüm vatandaşlara bu mağaraya gelmesini öneriyorum"

Kaleoğlu Mağarası'na ikinci kez geldiğini ve çok beğendiğini ifade eden Havva Demir isimli vatandaş, "Buraya 2. kez geliyorum. Dışarısı sıcak burada serinleme imkanı bulduk. Gerçekten çok güzel bir mekan. Tüm vatandaşlara bu mağaraya gelmesini öneriyorum. Burada içtiğimiz tüm içecekler harika" diye konuştu.