Bayram Tatilinde Trafik Kazası: 2 Ölü, 4 Çocuk Yaralı - Son Dakika
Bayram Tatilinde Trafik Kazası: 2 Ölü, 4 Çocuk Yaralı

Bayram Tatilinde Trafik Kazası: 2 Ölü, 4 Çocuk Yaralı
16.03.2026 11:45
Aksaray'da bayram tatiline giden ailenin aracı devrildi, Ömer ve Zeliha Koç hayatını kaybetti.

AKSARAY'da bayram tatiline giderken şarampole devrilen otomobilde hayatını kaybeden Zeliha (36) ve Ömer Koç (38) çiftinin 4 çocuğunun hastanedeki tedavileri sürüyor.

Kaza, önceki gün saat 16.30 sıralarında Aksaray- Nevşehir kara yolunun Yalman köyü yakınlarında meydana geldi. İstanbul'dan Nevşehir'in Acıgöl ilçesine bayram tatiline gitmek için yola çıkan ailenin içinde bulunduğu Ömer Koç yönetimindeki 34 EBH 87 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, otomobil sürücüsü Ömer Koç'un öldüğü belirledi. Koç'un yaralanan eşi Zeliha Koç ile oğulları Yiğit (12), Eyüp Ensar (11), Alpaslan (5) ve Yunus Emre Koç (1) ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Zeliha Koç da kurtarılamadı.

AİLE LARI ORTAYA ÇIKTI

Ömer Koç ve Zeliha Koç'un cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından Nevşehir'in Acıgöl ilçesi Tepeköy'de defnedildi.

4 kardeşin hastanedeki tedavileri sürerken, aileden geriye Alpaslan Koç'un sünnet etkinliğinde hep birlikte çekilen fotoğrafları kaldı.

OTOĞRAFLI

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bayram Tatilinde Trafik Kazası: 2 Ölü, 4 Çocuk Yaralı - Son Dakika

SON DAKİKA: Bayram Tatilinde Trafik Kazası: 2 Ölü, 4 Çocuk Yaralı - Son Dakika
