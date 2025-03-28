Bayram tatilini uzatmak isteyenler yola çıktı, otoyolda yoğunluk oluştu

DÜZCE - Ramazan bayramına günler kala tatilini uzatmak isteyen sürücüler yola çıkınca, Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde yoğunluk oluştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ramazan Bayramı tatilini 9 güne çıkartmasının ardından bazı sürücüler yollara erken çıktı. Tatili uzatmak isteyenlerin gece saatlerinde çıktığı yolculuk sebebi ile Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde yoğunluk oluştu. Uzun araçlar sebebi ile yoldaki yoğunluk gözle görülürken, yoğunluğun hafta sonu artması bekleniyor.