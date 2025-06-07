Ordu, Trabzon, Rize, Giresun ve Gümüşhane'de kurban kesimi sırasında yaralanan 286 kişi hastanelere başvurdu.
Ordu'da Kurban Bayramı'nın ikinci gününde de kurbanlıklarını kesen bazı vatandaşlar yaralandı.
Kurban kesimi sırasında kesici alet ve hayvan darbesiyle vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 103 kişi, hastanelerin acil servislerine müracaat etti.
Trabzon'da yaralanan 59, Giresun'da 57, Rize'de 39, Gümüşhane'de ise 28 kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Son Dakika › Güncel › Bayramda Kurban Kesimi Sırasında 286 Yaralı - Son Dakika
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