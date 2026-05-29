Bayramda şehitlik ziyareti: Acı ve gurur bir arada

29.05.2026 15:55
Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde Ankara Cebeci Askeri Şehitliği'nde yoğunluk yaşandı. Şehit yakınları Kur'an-ı Kerim okuyup dua ederken, bir anne oğlunun şehit olmasının acısının büyük ama gururunun da büyük olduğunu söyledi.

Sabahın erken saatlerinden itibaren şehit yakınları, kabir başlarında Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti. Şehit aileleri, mezarların bakımını yaparak çiçek bıraktı. Bayramı evlatlarının kabri başında geçiren şehit yakınlarının zaman zaman duygulandıkları görüldü.

Şehitliği ziyaret edenler, mezarlara karanfil bırakarak dua okudu.

"Acısı büyük ama gururu da büyük"

Şehit Jandarma Kıdemli Çavuş Savaş Bıyıklı'nın annesi Selma Bıyıklı, her bayram olduğu gibi bu bayramda da oğlunun kabrini ziyaret ettiğini söyledi.

Oğlunun 10 Eylül 2005'te şehit olduğunu anlatan Bıyıklı, her bayram ve arife günlerinde şehitliği ziyaret ederek mezarının bakımını yaptığını belirtti.

Bıyıklı, "Her bayram buradayız. Sağ oldukça da yavrumu ziyaret edeceğiz. Arife günü de geldim, mezarının bakımını yaptım, dua ettim." dedi.

Bayramların kendileri için buruk geçtiğini ifade eden Bıyıklı, "Ateş düştüğü yeri yakıyor. Acısı büyük ama gururu da büyük. Oğlum çok şerefli bir meslek yapıyordu. Onunla gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Aradan yaklaşık 20 yıl geçmesine rağmen acısının ilk günkü gibi olduğunu dile getiren Bıyıklı, "Daha dün gibi. Oğlum şehit olmadan önce çok neşeli bir aileydik. Şehit düşünce her şey bambaşka oldu ama insanı ayakta tutan onun gururu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

