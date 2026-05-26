Bayramda Trafik Güvenliği İçin Önlemler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bayramda Trafik Güvenliği İçin Önlemler

26.05.2026 11:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Emniyet, Kurban Bayramı'nda trafik akışını 44 bin personelle güvenli şekilde izliyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesindeki Trafik İzleme Merkezi'nde, Kurban Bayramı tatili boyunca trafik akışı son teknoloji sistemlerle takip ediliyor.

Vatandaşların güvenli seyahat edebilmesi için merkezde görev yapan ekipler, trafik yoğunluğu, kaza riski ve ihlalleri anlık izleyerek, sahadaki ekipleri bilgilendiriyor.

EGM Trafik İzleme Merkezi'nde bayram tatili için hazırlıklarını tamamlayan ekipler, planlamalar kapsamında toplam 44 bin 291 personelle sahada görev yapıyor.

Sahadaki mesainin yanı sıra trafik güvenliğinin sağlanması ve doğru koordinasyon için çalışma yürütülen merkezde, trafiğin yoğunluğundan meydana gelen kazaların detaylı bilgilerine, canlı personel bağlantılarından hız ihlali yapan sürücülere işlem uygulamaya kadar birçok farklı alanda çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Merkezlerde kullanılan uygulama takip projesiyle tüm illerde anlık yapılan denetimler, canlı olarak ekranlardan takip ediliyor.

Ülke genelinde bulunan Elektronik Denetleme Sistemleri (EDS) ve ortalama hız tespit sistemlerinin anlık izlenebildiği merkezlerde, 81 ildeki Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarıyla ülke trafiği canlı görüntüleniyor.

Şehirler arası otobüslerde 887 personel "gizli yolcu" olarak denetimde bulunacak

EGM Trafik Başkanlığı Denetleme Şube Müdürü Zafer Aydın, AA muhabirine, Kurban Bayramı tedbirleri kapsamındaki İçişleri Bakanlığı talimatının 81 il valiliğine gönderildiğini anımsattı.

Aydın, bu çerçevede bir dizi tedbirlerin alındığını belirterek, "22 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında trafik ekiplerimiz ve takviye ekiplerimiz sahada aktif olarak görev alacaklar. Günlük ortalama 11 bin 542 personel olmak üzere toplam 44 bin 291 personelle bayram tedbirlerini almış bulunmaktayız." diye konuştu.

Ülke genelinde 887 personelin otobüslerde "gizli yolcu" olarak denetim faaliyetlerinde bulunacağını bildiren Aydın, personelin sürücülerin kural ihlalleri olup olmadığını denetleyeceğini söyledi.

Otobüslerde emniyet kemerinin kullanılmasıyla ilgili bilgilendirilmelerin yapılacağını bildiren Aydın, emniyet kemeri kullanımının can kayıplarını yüzde 45, ağır yaralanma riskini de yüzde 50 oranında azalttığını ifade etti.

Bayram süresince 2 bin 135 saat hava araçlarıyla denetim gerçekleştirilecek

Aydın, Emniyet Genel Müdürlüğünden 73 heyetin bayram tedbirlerini yerinde değerlendirmek üzere sahada olacağını belirterek, şunları kaydetti:

"9 ilde 105 saat helikopterle havadan denetim gerçekleştirilecek, 81 ilimizde 2 bin 30 saat dronla denetimler gerçekleşecek. Bayram süresince hava araçlarıyla toplam 2 bin 135 saat denetim gerçekleştirmiş olacağız. Ülke genelinde 100 binin üzerindeki Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) görüntülerini, hem trafik yönetim merkezimizde hem de illerimizde görevli personelimiz izliyor olacak. Bu çerçevede trafik yoğunluğuyla beraber kural ihlallerine yönelik tespitler gerçekleştirilmiş olacak."

Yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçların denetimlerinin kendileri için en hassas noktalardan bir tanesi olduğunu dile getiren Aydın, tedbirlere ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Sürücülerin uyması gereken araç kullanma süreleri başta olmak üzere hız ihlallerinin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği yönünde gerekli denetimler yapılacak. Kara yoluna özel yük taşıma izin belgesiyle çıkan ağırlık boyutları bakımından geniş araçların 23 ve 31 Mayıs tarihleri arasında kara yoluna çıkışına izin verilmeyecek. Özellikle bayram dönüşü trafik yoğunluğunun artacağı da göz önünde bulundurularak kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların 30 Mayıs saat 13.00'ten 1 Haziran Pazartesi saat 01.00'e kadar belirli güzergahlarda kara yoluna çıkışına izin verilmeyecek."

Aydın, son 3 yılın trafik kaza yoğunluk haritasının değerlendirilip 17 ildeki 20 güzergahta ilave trafik tedbirleri alındığını bildirerek, vatandaşlara Trafik Başkanlığının "Kemerini tak, bayram sensiz olmaz", "Trafikte sabırlı ol, bayram sensiz olmaz", "Yolda acele etme, bayram sensiz olmaz" kamu spotu mesajlarını iletti.

Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Teknoloji, Güvenlik, 3. Sayfa, Trafik, Güncel, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bayramda Trafik Güvenliği İçin Önlemler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trafik cezası yiyince mutlu oldu, polisleri tek tek tebrik etti Trafik cezası yiyince mutlu oldu, polisleri tek tek tebrik etti
Siyasi parti liderlerinin Kurban Bayramı programı belli oldu Siyasi parti liderlerinin Kurban Bayramı programı belli oldu
Dursun Özbek’ten “Icardi’yi bize verme şansınız var mı“sorusuna güldüren yanıt Dursun Özbek'ten "Icardi’yi bize verme şansınız var mı?"sorusuna güldüren yanıt
Mantar toplarken ayı saldırısına uğradı Mantar toplarken ayı saldırısına uğradı
Bayram tatili öncesi İstanbul’da trafik rahatladı Bayram tatili öncesi İstanbul'da trafik rahatladı
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Fransa Açık’a ilk turda veda etti Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Fransa Açık'a ilk turda veda etti

11:44
Kılıçdaroğlu dilekçe verdi, CHP’de eski Parti Meclisi göreve dönüyor
Kılıçdaroğlu dilekçe verdi, CHP'de eski Parti Meclisi göreve dönüyor
11:03
İçişleri Bakanı Çiftçi’den CHP açıklaması: Polis müdahalesi Kılıçdaroğlu yönetiminin talebiyle yapıldı
İçişleri Bakanı Çiftçi'den CHP açıklaması: Polis müdahalesi Kılıçdaroğlu yönetiminin talebiyle yapıldı
11:00
Elazığ’da 4 saatte 2 deprem Vatandaşlar diken üstünde
Elazığ'da 4 saatte 2 deprem! Vatandaşlar diken üstünde
10:50
Sibel Can sahnede coştu: Yıllar ona yarıyor
Sibel Can sahnede coştu: Yıllar ona yarıyor
10:15
Özgür Özel’den İzmir’de gövde gösterisi Valiliğin itirazına jet yanıt geldi
Özgür Özel'den İzmir'de gövde gösterisi! Valiliğin itirazına jet yanıt geldi
09:53
Kılıçdaroğlu, Ali Mahir Başarır’ın üstünü çizdi: Sadece onu affetmem
Kılıçdaroğlu, Ali Mahir Başarır'ın üstünü çizdi: Sadece onu affetmem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2026 11:56:47. #7.13#
SON DAKİKA: Bayramda Trafik Güvenliği İçin Önlemler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.