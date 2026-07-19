Bayramhacı Kapadokya'ya Entegre Ediliyor

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ile Kapadokya Alan Başkanı Aydın Cem Aslanbay, ilçeye bağlı Bayramhacı bölgesinin Kapadokya turizm ağına entegre edilmesi ve bölgede planlanan çalışmalarla ilgili değerlendirme toplantısında bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kocasinan Belediyesi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, Bayramhacı'nın Kapadokya turizm ağına entegre edilmesi ve bölgeye yönelik turizm yatırımlarının yol haritası ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Çolakbayrakdar, Bayramhacı'nın Kayseri için önemli bir turizm destinasyonu olacağını belirtti.

Bayramhacı'nın çok önemli turizm potansiyeline sahip olduğunu kaydeden Çolakbayrakdar, "Bayramhacı, sahip olduğu doğal ve kültürel değerleriyle çok önemli bir turizm potansiyeline sahip. Amacımız, Erciyes'in şehrimize ve bölge ekonomisine sağladığı katkıyı Bayramhacı'yı yeni bir destinasyona dönüştürerek daha da büyütmek. Yurt içi ve dışından gelen misafirlerimize Kapadokya coğrafyasını bütüncül bir anlayışla keşfedebilecekleri yeni rotalar sunacağız. Böylece hem Kayseri'mizin turizm çeşitliliği artacak hem de şehir ekonomisine yeni bir değer kazandırılmış olacak." ifadelerini kullandı.

Kapadokya Alan Başkanı Aslanbay da Kapadokya'nın bütüncül bir turizm anlayışıyla değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Kocasinan Belediyesi ile işbirliği çalışmalarının süreceğini anlatan Aslanbay, Bayramhacı'nın gelecekte Kapadokya'nın önemli destinasyonlarından biri olacağına inandığını sözlerine ekledi.