Bayramiç Belediye Başkanı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı

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(ÇANAKKALE) - Bayramiç Belediye Başkanı Hasan Cem Atılgan, tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı. Atılgan, "Tüm emekçilerin, teri kurumadan hakkını almasını diliyoruz" dedi.

Bayramiç Belediye Başkanı Hasan Cem Atılgan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Atılgan'ın mesajı şöyle:

"Güçlü bir ülke, üreten insanların emeğiyle oluşabilir. Üretmeden ilerlemek, büyümek, hatta yaşamak bile mümkün değildir. Emeğin gücü, işçi kardeşlerimizin alın teri olmadan bir yere varılamayacağını tarih bizlere defalarca göstermiştir. 1 Mayıs, birlikteliğin, dayanışmanın, haksızlıklarla mücadelenin günüdür. Bir emekçinin alın teri, onurudur. Daha eşit, özgür ve emeğe saygılı bir ülke için tüm emekçilerin, teri kurumadan hakkını almasını diliyoruz. Bu düşünceler ışığında 1 Mayıs'ın, anlamına yakışır bir şekilde dostluk ve dayanışma havasında kutlanmasını diliyorum. Haksızlıkların, eşitsizliklerin, adaletsizliklerin ve ezilmenin olmadığı, emeğin sömürülmediği, aydınlık, eşit ve güzel bir dünyayı göreceğimiz günlerin geleceği umuduyla, tüm emekçi kardeşlerimizin bayramını kutluyorum."