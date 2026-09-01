Bayramiç'teki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesindeki orman yangını, hava ve karadan yapılan müdahalelerle söndürüldü.
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Yiğitler köyündeki ormanlık alanda dün çıkan yangına 9 uçak ve 10 helikopter ile havadan, 21 arazöz, 4 itfaiye aracı, 4 dozer ve 196 personel ile karadan müdahale edildi.
Yangın, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu tamamen kontrol altına alındı.
Kaynak: AA
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