Bayramiç\'teki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Yiğitler köyündeki ormanlık alanda dün çıkan yangına 9 uçak ve 10 helikopter ile havadan, 21 arazöz, 4 itfaiye aracı, 4 dozer ve 196 personel ile karadan müdahale edildi.

Yangın, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu tamamen kontrol altına alındı.