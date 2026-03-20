Bayramlaşma Programları Samsun, Tokat ve Sinop'ta Yapıldı
Bayramlaşma Programları Samsun, Tokat ve Sinop'ta Yapıldı

20.03.2026 14:04
Samsun, Tokat ve Sinop'ta Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

Samsun Valiliğince Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salon'da bayramlaşma programı düzenlendi.

Programda Vali Orhan Tavlı, AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, Samsun Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala ile Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, vatandaşlarla bayramlaştı.

Bayramlaşma töreninde Samsun Müftüsü Seyfullah Çakır da dua etti.

Programa Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse, MHP İl Başkanı Burhan Mucur ile vatandaşlar katıldı.

Tokat

Tokat Öğretmenevi'nde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Programa Vali Abdullah Köklü, AK Parti Tokat milletvekilleri Mustafa Arslan ve Cüneyt Aldemir, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz ile vatandaşlar katıldı.

Köklü ve beraberindekiler, buradaki törenin ardından kurumları ziyaret ederek görev başındaki personelin bayramını kutladı.

Sinop

Sinop Öğretmenevi'nde düzenlenen bayramlaşma programına Vali Mustafa Özarslan, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Belediye Başkanı Metin Gürbüz ve diğer ilgililer katıldı.

Katılımcıların bayramını kutlayan Vali Özarslan, bayramların birlik ve beraberliğin sergilendiği çok özel günler olduğunu söyledi.

Başta şehit aileleri ve gazilerin bayramını tebrik eden Özarslan, ülke olarak kazasız ve huzur içinde bir bayram geçirilmesi temennisinde bulundu.

Kaynak: AA

Ramazan Bayramı, Yerel Haberler, Politika, Samsun, Güncel, Sinop, Tokat, Son Dakika

