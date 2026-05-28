Siyasi Partiler Arası Bayramlaşma... Yeniden Refah Partisi, Milli Yol Partisi, Anap ve Türkiye İttifakı Partisi'nden CHP Genel Merkezi'ne Ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Siyasi Partiler Arası Bayramlaşma... Yeniden Refah Partisi, Milli Yol Partisi, Anap ve Türkiye İttifakı Partisi'nden CHP Genel Merkezi'ne Ziyaret

28.05.2026 18:06  Güncelleme: 19:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurban Bayramı dolayısıyla Yeniden Refah Partisi, Milli Yol Partisi, ANAP ve Türkiye İttifakı Partisi heyetleri CHP Genel Merkezi’ni ziyaret etti. Ziyaretlerde siyasi mesajlar ve geçmiş dönem hatırlatmaları yapıldı.

(ANKARA) - Kurban Bayramı'nın dolayısıyla siyasi partiler arası bayramlaşma trafiği sürüyor. Bayramın ikinci gününde Yeniden Refah Partisi, Milli Yol Partisi, ANAP ve Türkiye İttifakı Partisi heyetleri CHP Genel Merkezi'ni ziyaret etti.

Siyasi partiler arası bayramlaşma trafiği sürüyor. Yeniden Refah Partisi, Milli Yol Partisi, ANAP ve Türkiye İttifakı Partisi heyetleri Kurban Kayramı dolayısıyla CHP Genel Merkezi'ni ziyaret etti. CHP Genel Merkezi'ndeki kabulde, konukları karşılayan ve ağırlayan CHP heyetine İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç başkanlık etti. Heyette ayrıca Konya Milletvekili Barış Bektaş ile Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen yer aldı.

CHP Genel Merkezi'ni ziyaret eden Yeniden Refah Partisi heyetinde Genel Başkan Yardımcısı Bilal Yıldırım, Genel Başkan Danışmanı Melih Güner ce Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Ramazan Baylan yer aldı.

YILDIRIM'DAN REFAH PARTİSİ HATIRLATMASI

Kendisinin daha önce Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olduğunu söyleyen Bilal Yıldırım, Yeniden Refah Partili belediye başkanlarının AK Parti'ye geçtiğini belirterek, "Aynı şeyleri yaşıyoruz. CHP'den de birçok belediye başkanı AK Parti'ye geçti, bizden de diğer partilerden de geçti. İktidar gücünü kullanıyor. Tabi şu an sizde işler biraz daha karışık Allah yardımcınız olsun. Biz eski dönemlerde bunları yaşadık. Hatırlıyorum da 1998 yılında Refah Partisi kapatılmış, herkes Erbakan hoca ne söyleyecek diye pür dikkat bekliyor. Erbakan hoca, kameraların karşısına geçti, 'Bugün Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu karar çok basit bir olaydır. Dünya tarihinde nokta kadar değeri yoktur. Bütün vatandaşları sükunete davet ediyorum' diye konuştu" ifadelerini kullandı.

Yeniden Refah Partisi'nin bayram ziyaretinin ardından Milli Yol Partisi Ankara İl Başkanı İzzettin Ataş, Kadın Kolları Başkan Yardımcısı İzzettin Ataş, Ankara İl Başkan Yardımcısı Aynur Saltan'dan oluşan heyet CHP'yi ziyaret etti.

CHP Genel Merkezi'ne yönelik bayram ziyaretlerini son olarak Anavatan Partisi (ANAP) ve Türkiye İttifakı Partisi yaptı. Anavatan Partisi heyetinde Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Tüzün, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Sibel Taşkın Merkez Disiplin Kurulu üyesi İrfan Atayakulol yer alırken Türkiye İttifakı Partisi heyetinde Genel Başkan Yardımcıları Bahattin Saraçoğlu, Hatay Komat ve Orkun Ustunkarcı ve Ümit Gürkal Egemen yer aldı.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Milli Yol Partisi, Kurban Bayramı, Yerel Haberler, Politika, Türkiye, Güncel, Refah, Yaşam, Anap, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siyasi Partiler Arası Bayramlaşma... Yeniden Refah Partisi, Milli Yol Partisi, Anap ve Türkiye İttifakı Partisi'nden CHP Genel Merkezi'ne Ziyaret - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Siverek’te yol kenarında ölü su samuru bulundu Siverek'te yol kenarında ölü su samuru bulundu
Kurbanlık boğa 6 katlı binanın terasında kesildi Kurbanlık boğa 6 katlı binanın terasında kesildi
Kurban Bayramı’nın ilk gününde 13 bin 513 acemi kasap yaralandı Kurban Bayramı’nın ilk gününde 13 bin 513 acemi kasap yaralandı
Otomobil iş yerine girdi kaza anı kamerada Otomobil iş yerine girdi; kaza anı kamerada
Lukaku’dan Tedesco’ya olay sözler Lukaku'dan Tedesco'ya olay sözler
Ahmet Nur Çebi, Türk futbolunun efsane kulübünü satın alıyor Ahmet Nur Çebi, Türk futbolunun efsane kulübünü satın alıyor

19:18
Bayramın ikinci gününde kabus Edirne’de iş yerlerini su bastı, Bodrum sele teslim oldu
Bayramın ikinci gününde kabus! Edirne'de iş yerlerini su bastı, Bodrum sele teslim oldu
19:06
Fenerbahçe’den Montella bombası
Fenerbahçe'den Montella bombası
18:24
İşte Güllü’nün kızı Tuğyan cezaevindeki fotoğrafı
İşte Güllü'nün kızı Tuğyan cezaevindeki fotoğrafı
18:21
Bir zamanlar otobüs şoförüydü Şimdi tüm dünya onu tanıyor
Bir zamanlar otobüs şoförüydü! Şimdi tüm dünya onu tanıyor
17:25
ABD: İran ile anlaşmaya varıldı, Trump’ın son onayı bekleniyor
ABD: İran ile anlaşmaya varıldı, Trump'ın son onayı bekleniyor
16:47
Kızıltepe’de Aileler Arasında Kanlı Kavga
Kızıltepe'de Aileler Arasında Kanlı Kavga
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2026 19:34:53. #.0.4#
SON DAKİKA: Siyasi Partiler Arası Bayramlaşma... Yeniden Refah Partisi, Milli Yol Partisi, Anap ve Türkiye İttifakı Partisi'nden CHP Genel Merkezi'ne Ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.