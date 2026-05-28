Siyasi Partiler Arası Bayramlaşma... Yeniden Refah Partisi, Milli Yol Partisi, Anap ve Türkiye İttifakı Partisi'nden CHP Genel Merkezi'ne Ziyaret

Siyasi partiler arası bayramlaşma trafiği sürüyor. Yeniden Refah Partisi, Milli Yol Partisi, ANAP ve Türkiye İttifakı Partisi heyetleri Kurban Kayramı dolayısıyla CHP Genel Merkezi'ni ziyaret etti. CHP Genel Merkezi'ndeki kabulde, konukları karşılayan ve ağırlayan CHP heyetine İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç başkanlık etti. Heyette ayrıca Konya Milletvekili Barış Bektaş ile Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen yer aldı.

CHP Genel Merkezi'ni ziyaret eden Yeniden Refah Partisi heyetinde Genel Başkan Yardımcısı Bilal Yıldırım, Genel Başkan Danışmanı Melih Güner ce Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Ramazan Baylan yer aldı.

YILDIRIM'DAN REFAH PARTİSİ HATIRLATMASI

Kendisinin daha önce Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olduğunu söyleyen Bilal Yıldırım, Yeniden Refah Partili belediye başkanlarının AK Parti'ye geçtiğini belirterek, "Aynı şeyleri yaşıyoruz. CHP'den de birçok belediye başkanı AK Parti'ye geçti, bizden de diğer partilerden de geçti. İktidar gücünü kullanıyor. Tabi şu an sizde işler biraz daha karışık Allah yardımcınız olsun. Biz eski dönemlerde bunları yaşadık. Hatırlıyorum da 1998 yılında Refah Partisi kapatılmış, herkes Erbakan hoca ne söyleyecek diye pür dikkat bekliyor. Erbakan hoca, kameraların karşısına geçti, 'Bugün Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu karar çok basit bir olaydır. Dünya tarihinde nokta kadar değeri yoktur. Bütün vatandaşları sükunete davet ediyorum' diye konuştu" ifadelerini kullandı.

Yeniden Refah Partisi'nin bayram ziyaretinin ardından Milli Yol Partisi Ankara İl Başkanı İzzettin Ataş, Kadın Kolları Başkan Yardımcısı İzzettin Ataş, Ankara İl Başkan Yardımcısı Aynur Saltan'dan oluşan heyet CHP'yi ziyaret etti.

CHP Genel Merkezi'ne yönelik bayram ziyaretlerini son olarak Anavatan Partisi (ANAP) ve Türkiye İttifakı Partisi yaptı. Anavatan Partisi heyetinde Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Tüzün, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Sibel Taşkın Merkez Disiplin Kurulu üyesi İrfan Atayakulol yer alırken Türkiye İttifakı Partisi heyetinde Genel Başkan Yardımcıları Bahattin Saraçoğlu, Hatay Komat ve Orkun Ustunkarcı ve Ümit Gürkal Egemen yer aldı.