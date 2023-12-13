Hedefledikleri 178 projeyi gerçekleştirdiklerini belirten Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, gelecek dönem için büyük projeleri olduğunu söyledi. Yeni dönemde Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nün bulunduğu yere Bayrampaşa Üniversitesi'ni kazandıracaklarını belirten Aydıner, 'Yine onun yanında da çok büyük bir projem daha var. İnşallah onu da önümüzdeki günlerde halkımızla paylaşacağız' dedi.

Yaptıkları projeler arasında en önemlisinin Bayrampaşa'ya bir devlet hastanesi kazandırmak olduğunu söyleyen Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, '300 yataklı devlet hastanemizin temelini inşallah en kısa zamanda atacağız. Bununla ilgili müjdeyi verdik, halkımız bizi beklesin. Kısa bir zaman içerisinde davet ve çağrımızı kendilerine yapacağız. Böylece Bayrampaşa'ya muazzam bir devlet hastanesini kazandıracağız. İlerleyen zamanlarda yatak sayısını 400'e, akabinde eğitim ve araştırma hastanesine dönüştürmek üzere de yanına ilave bir hastaneyi yapacağız. Böylece Bayrampaşa'da kalıcı bir hastaneyi kazandıracağız' açıklaması yaptı.

'HALKIMIZA MİLLET BAHÇESİNİ KAZANDIRDIK'

Bayrampaşa'ya millet bahçesi kazandırdıklarını anlatan Başkan Aydıner, 'Bu millet bahçemiz de çok önemli bir yer. Buranın 1950 yıllarına dayanan tarihi hikayesi var. 1961'de Gümüş Motor adı altında, Bayrampaşa'mızın Kartaltepe semtinde olan bir arazi. Burası 45 bin metrekarelik alana sahip. Ortalama 12 bin 500 metrekare üzerine oturmuş bir fabrikada, Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın ilk yerli ve milli motoru yapmasıyla başlayan bir fabrika. Ülkemizin yerli ve milli motor fabrikasını kurmuştu. Daha sonra pancar üreticileri tarafından birtakım nedenlerden dolayı buranın hisseleri alındı. Pancar yöneticileri yönetime geçtiler. Akabinde maalesef ilk milli ve yerli motor fabrikamız kapandı, buraya kilit vuruldu. Ardından bu fabrikayı üçlü ve dörtlü bir konsorsiyum satın aldı. Almış oldukları bu araziye ortalama bin 750 adet konut yapacaklarken sevgili Cumhurbaşkanımıza müracaat ettik. 'Cumhurbaşkanım bu araziyi biz millet bahçesi yapalım' dedik. Mevcut arazinin karşılığında bu arkadaşlara takas usulüyle tekrar arazi verelim. Nihayetinde millet bahçemiz bitti. Nasip olursa TOKİ'den teslim alacağız ve burayı da Bayrampaşa halkına kazandıracağız? dedi.

'OTOPARKI VE MÜZESİ VAR'

Millet bahçesinin özelliklerinden bahseden Başkan Aydıner, 'Altında otopark, içinde ise kafesi, kütüphanesi, müzesi ve resim sergi salonu var. Ayrıca yürüyüş alanları ve bisiklet parkuru var. Bayrampaşa halkımıza hayırlı uğurlu olsun' şeklinde konuştu.

'YÜKSEK TEKNOLOJİ LİSEMİZİN TEMELİNİ ATACAĞIZ"

Başkan Altıner, 'Yüksek Teknoloji Lisesi kuruyoruz. Bunun için 5 bin metrekarelik arazimizi ayırdık. Burası; siber güvenlik, yazılım, robotik kodlama, yapay zeka, uzay, havacılık gibi önemli derslerin içerisinde görülebileceği bir lise olacak. Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörümüzle görüştük. Hoca takviyesi alacağız ve inşallah kısa bir zaman içerisinde de temelini halkımızla atacağız' dedi.

'GENÇLERE VE KADINLARA ÖZEL AYRI SPOR SALONLARI YAPIYORUZ'

Gençler ve kadınlar için de çeşitli çalışmalar yaptıklarının altını çizen Başkan Altıner sözlerine şunları ekledi:

'Özellikle gençlere bir spor salonu yapıyoruz. Hanımefendilere spor salonu yapıyoruz. Buralarda rahatça aktivitelerini gerçekleştirecekler. Yine bir Kadın Aktivite Merkezini de çok büyük bir şekilde yapıyoruz. Burada; yemek yapma, baklavacılık, pastacılık kursları olacak. El işi, iğne oyası da öğrenebilecekler. Ayrıca birtakım meslek dallarını da onlara armağan edeceğiz, burada öğrenebilecekler'