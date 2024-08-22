Bayrampaşa Belediyesi Okul Bahçelerinde Temizlik Çalışması Yapıyor

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(İSTANBUL)- Bayrampaşa Belediyesi, ilçedeki okul bahçelerinde yıkama ve temizlik çalışması yapıyor. Şu ana kadar 14 okulda yapılan çalışmaların yeni eğitim yılı başlamadan tüm okullarda tamamlanması hedefleniyor. Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu da birinci sınıfa yeni başlayacak öğrencilere kırtasiye malzemeleri içeren paketler hediye edeceklerini duyurdu.

Bayrampaşa Belediyesi öğretmen ve öğrencilere temiz nitelikli okul bahçeleri sunmak için çalışma yürütüyor. Belediye ekipleri tarafından okul bahçelerinde yıkama ve temizlik çalışması gerçekleştiriliyor. Hacı İlbey, Nail Reşit, Ahmet Haşim, Vatan, Şair Baki, Uluğbey, Kocatepe, Şakire-Sadi Obdan ve Şair Şinasi ilkokulları ile Hürriyet İmam Hatip, Yahya Kemal, Mustafa Itri, Cevatpaşa ortaokulları ve Rıfat Canayakın Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde yapılan çalışmanın yeni eğitim-öğretim yılı (9 Eylül Pazartesi) başlamadan tüm okullarda tamamlanması hedefleniyor.

"Öğrencilerin kırtasiye malzemeleri belediyeden"

Öğrencilere temiz okul bahçeleri hazırlayan Bayrampaşa Belediyesi bir yandan da ilkokula yeni başlayacak minik öğrencilere sürpriz yapmaya hazırlanıyor. Birinci sınıf öğrencileri için kırtasiye malzemeleri içeren paketler hazırlayan Bayrampaşa Belediyesi, öğrenciler ders başı yaptığında özenle hazırlanan bu paketleri okullarında öğrencilere dağıtacak.

Başkan Mutlu: "Bayrampaşa'mızın çocukları da mutlu olacak"

Eğitimci kimliği ile tanınan aynı zamanda kendisi de bir öğretmen olan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, "Her şey sevgili çocuklarımız için. Temizlik ve bakım çalışmalarımızla bir yandan öğrencilerimize tertemiz okul bahçeleri sunarken bir yandan da eğitimde fırsat eşitliğinden mahrum kalan sevgili çocuklarımızı ön planda tutarak yuvalar açıyoruz. Şimdi de, ailelerimizin ekonomisine katkıda bulunmak ve ilkokula yeni başlayacak yavrularımızı mutlu etmek için onlara kırtasiye malzemeleri içeren paketleri hediye ediyoruz. Bayrampaşa'mızın çocukları da mutlu olacak" dedi.