Bayrampaşa Belediyesi, Yangın Mağduru Aileyi Yeniden Düşünüyor

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(İSTANBUL) - Bayrampaşa Belediyesi, geçen aralık ayında çıkan yangında evi kullanılmaz hale gelen bir ailenin evini baştan sona yeniledi.

2024 yılının Aralık ayında Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi Hamidiye Sokak'ta bulunan dört katlı binanın üçüncü katında çıkan yangında bir ailenin evi kullanılmaz hale geldi. Olay sonrası büyük bir mağduriyet yaşayan ailenin yardımına Bayrampaşa Belediyesi koştu. Evin tüm masraflarını üstlenen Belediye, yangında hasar gören evi baştan sona yeniledi. Ev sahibine maddi destek sağlanırken, aileye eşya yardımı da yapıldı.

Belediye Başkanı Hasan Mutlu, mağdur olan herkese her zaman yardım etmeye hazır olduklarını söyledi.