Bayrampaşa Belediyesi YKS Sınav Ücretlerini Karşılayacak

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(İSTANBUL) - Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilerin sınav ücretlerinin bu yıl da belediye tarafından karşılanacağını vurgulayarak "Destek bizden, başarı sevgili gençlerimizden" dedi.

2025 yılında yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek lise son sınıf öğrencilerinin sınav ücretleri, Bayrampaşa Belediyesi tarafından karşılanıyor. Başvuru yapılabilmesi için öğrencinin ikametgahının Bayrampaşa'da bulunması ya da Bayrampaşa'da eğitim alıyor olması gerekiyor. Ayrıca, sadece sınava ilk kez girecek ve örgün eğitim alan öğrencilerin başvuruları kabul ediliyor.

Şartları uygun olan tüm öğrenciler, 14 Mart Cuma gününe kadar Bayrampaşa Belediyesi'nin resmi web sayfasından online olarak başvurularını yapabilecekler.

Öğrencilere destek olmaya devam edeceklerini belirten Belediye Başkanı Hasan Mutlu, "Destek bizden, başarı sevgili gençlerimizden. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum" dedi.